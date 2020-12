25 år siden Bosman-dommen revolusjonerte fotballen

De fremste fotballhistoriene skrives ofte av de største stjernene på de største scenene. Denne historien begynner i belgiske Liège. Året er 1990, og Bosmans kontrakt med RFC Liège har utløpet.

Bosman ønsket å fortsette karrieren i franske Dunkerque, men klubben kom ikke til enighet med RFC Liège som derfor ikke ville frigi ham. Den middelmådige spilleren ga seg derimot ikke. Han mente at ordningen stred mot den frie bevegelsen av arbeidskraft, som er et grunnleggende prinsipp i EU.

Den 15. desember 1995 fikk Bosman medhold i EU-domstolen, som konkluderte med at spillere i EU/EØS-området fritt kunne signere for en annen klubb ved kontraktens utløp. Avgjørelsen skapte et jordskjelv i Fotball-Europa og dannet et nytt ord: bosmanspiller.

Store ringvirkninger

Dommen gjorde livet bedre for spillerne. Klubbene fryktet å gå glipp av overgangssummer og svarte derfor med å gi spillerne lengre og bedre kontrakter. Samtidig kunne spillerne i mye større grad avgjøre egen fotballfremtid.

Tusenvis av spillere har brukt rettigheten bosmandommen medførte. Blant dem er stjernespillere som Robert Lewandowski, Andrea Pirlo, Edgar Davids, Michael Ballack og Sol Campbell.

– På grunn av staheten min og ved hjelp av [den internasjonale fotballspillerforeningen] Fifpro vant jeg saken i EU-domstolen i Luxembourg i 1995. For meg personlig representerer bosmandommen frihet, sier Bosman til Sky Sports.

EU-domstolen fastslo også at fotballforbundene ikke kunne avgrense bruken av utenlandske spillere fra EU/EØS-området. Bruken av utenlandske spillere skjøt dermed i været, spesielt i de store ligaene.

Personlig konsekvenser

Selv om Bosman revolusjonerte idretten, var livet ingen dans på roser etter dommen.

Han slet med å få jobb, og den økonomiske kompensasjonen fra dommen gikk til uheldige investeringer, advokater og skatt. I dag mottar Bosman 2000 euro i måneden fra Fifpro.

Belgieren ble alkoholisert og deprimert. Han ble etter hvert dømt til samfunnsstraff etter vold mot datteren og ekskjæresten sin i 2011.

– For meg personlig har det vært 25 år med tilbakeslag. For fotballspillere har det vært 25 år med lykke. I 1995 vant jeg i EU-domstolen, men etter det betalte jeg en pris, sier 56-åringen til NOS Nieuws.

Til tross for tilbakeslagene angrer Bosman ikke på hva han gjorde. Den dag i dag er tusenvis av bosmanspillere takknemlige for det.