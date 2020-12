Vertonghen spilte med hodepine og svimmelhet i ni måneder etter hodesmell

– Mange er ikke klar over det, men jeg led mye av det sammenstøtet (mot Ajax) med svimmelhet og hodepine, sier Vertonghen til belgiske Sporza , gjengitt av Daily Mail.

Han innrømmer at smellen han fikk i duell med stopperkollega Toby Alderweireld, preget ham i de ni neste månedene. Vertonghen kom tilbake på banen, men måtte gi seg få minutter etterpå.

– Jeg hadde bare ett år igjen av kontrakten, så jeg måtte spille. Men når jeg spilte, spilte jeg dårlig. Det var ikke mange som visste om det, det var mitt eget valg. Det er ikke til bebreidelse for noen, sier Vertonghen, som nå spiller i Benfica i Portugal.

Debatt

Tidligere i høst pådro Wolverhamptons Raúl Jiménez seg et brudd i kraniet etter en hodeduell med Arsenals David Luiz. Det har på nytt satt i gang en debatt rundt hodeskader i England.

I disse dager kan det bli vedtatt et ekstra bytte om det forekommer hodeskader i den engelske toppdivisjonen, melder The Times. I FA-cupen vil dette bli benyttet i neste runde.

Heading er også noe som blir diskutert på balløya. Lederen for den engelske spillerforeningen (PFA), Gordon Taylor, mener heading bør vurderes seriøst i sammenheng med bekymringen om at det øker risikoen for demens.

Større risiko

Tidligere England-stjerne Gary Lineker er blant dem som mener heading bør være forbudt på trening på alle nivå i fotballen.

En studie som ble publisert i fjor, viser at fotballspillere har tre og en halv ganger større risiko for å dø av nevrodegenerative sykdommer enn andre mennesker i lik alder blant befolkningen.

Flere spillere fra England-laget som vant VM i 1966, fikk senere i livet påvist demens. Nobby Stiles og Jack Charlton, som begge gikk bort tidligere i år, hadde diagnosen. I høst ble det kjent at også Manchester United-legenden Bobby Charlton er rammet av sykdommen.