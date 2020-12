Italiensk syklist utestengt på livstid for doping

Det opplyser Italias antidopingbyrå Nado.

Ricco var fra før ilagt en utestengelse på tolv år som ville ha gått ut i 2024. Italieneren er dømt for gjentatte brudd på dopingbestemmelsene, og senest i 2014 ble han fersket da han forsøkte å kjøpe EPO og testosteron.

Han ble tatt for Cera, omtalt som tredje generasjons EPO, under Touren i 2008. Ricco har hevdet at hele 48 ryttere avla positive dopingprøver i storrittet det året, men bare fire ble straffet.

I tillegg til livstidsutestengelsen er Ricco dømt til å betale en bot på 42.000 kroner og 4000 kroner i sakskostnader.