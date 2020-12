TV-Pettersen har snudd: Vraker Norge og rangerer Russland og Frankrike på topp i EM

Han tror enkel motstand i mange kamper, kan være en ulempe for Norge.

– Det beste nivået så langt i EM, var førsteomgangen mellom Russland og Frankrike (28-28 til slutt). Den kampen tror jeg også gir de to lagene en liten fordel fordi de dermed har kjent litt på det øverste nivået, sier Pettersen til NTB.

Før sluttkampene i EM rangerer han topp-3 slik: 1) Russland, 2) Frankrike, 3) Norge.

Rett før EM holdt Pettersen Norge som favoritt. – Hittil i EM har ikke Norge blitt utfordret skikkelig. De har fått lov til å spille sitt spill. Det tror jeg ganske sikkert ikke vil skje mot lag som Russland og Frankrike. De vil sannsynligvis bruke forskjellige offensive formasjoner og løsninger i forsvar.

– Norge må være enda mer nøye og skarp på det man gjør. En feil straffes mye hardere av Russland og Frankrike enn Romania, sier Pettersen.

Kaos?

Han mener Norge har mest å gå på i forsvarsspillet. Han er også spent på hvordan Norge løser en mulig motstandertaktikk der Stine Bredal Oftedal blir forsøkt nøytralisert langt ute på banen.

– Blir det slik, kan det også ta Nora Mørk mye ut av kampen i angrepsspillet, sier Pettersen.

Etter fem kamper er Norges gjennomsnittlige seiersmargin 11,6 mål. Den reisen kan vise seg å bli kostbar.

Norge spiller mot Ungarn tirsdag, men resultatet påvirker ikke den norske veien videre som puljevinner.

Russland og Frankrike har best forutsetninger i den andre gruppen. Russerne møter Danmark tirsdag. – Jeg tror danskene er helt avhengig av at keeper Sandra Toft spiller en superkamp for å true Russland, sier Pettersen til NTB.

Danmark hadde hele 18 teknisk feil mot et svakt spansk lag mandag.

Tyskland og Kroatia kan gå videre fra Norges pulje. De møtes tirsdag, og bare seier er nok for tyskerne.

Danmark går garantert til semifinale med seier over russerne. Etter den kampen blir det klart hvem Norge møter fredag.