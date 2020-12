Ny kritikk av dommerinnsatsen i håndball-EM

Det ble i oktober kjent at EM i Danmark skulle ha kun kvinnelige dommerpar. Det vakte reaksjoner, som gjentas når mesterskapet nærmer seg de aller viktigste kampene.

– Det ble som vi fryktet. Det er bingo fra ende til annen fra de fleste dommerparene, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Han understreker at han ikke er imot kvinnelige dommere i mesterskap.

– Men de må være gode nok. Nå er det trist og vondt. Trenerne bør få en pris for å holde seg, Svele.

Kritikken kom fra svensk trenerhold allerede på mesterskapets tredje dag. Nå er det danskene som reagerer etter dommerinnsatsen mot Sverige fredag.

Flere andre eksperter støtter opp om kritikken og peker på at flere av dommerne ikke skal ha dømt kamper på toppnivå på flere år.

Det er tatt ut ti dommerpar til EM. Av disse er franske Charlotte Bonaventura/Julie Bonaventura i særklasse best, ifølge de fleste håndballkjennere. Duoen har erfaring fra store kamper både for menn og kvinner. De to dømte Norges siste kamp mot Kroatia.