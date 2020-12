Kristine Leine slår tilbake etter å ha hisset på seg United-fansen

Landslagsspiller Leine har startet fire kamper på rad nå for Reading, etter å ha vært inn og ut av laget siden hun kom sommeren 2019. Reading ligger på sjetteplass i den engelske fotballserien for kvinner.

– Jeg har spilt en del nå, så det er morsomt, sier Leine til NTB.

Hun var skuffet etter at poeng mot Manchester United røk på en corner ti minutter før full tid. I United-forumer på nettet blir den norske forsvarskrigeren pekt ut som en tøff motstander, litt for tøff ifølge United-fansen.

Leine fikk nemlig et tidlig gult kort, og skulle ha hatt rødt etter flere harde taklinger etter det, mener for eksempel The United Stand.

13 poeng opp

– Det var en tøff kamp hjemme mot United i dag, hvor det ble en del dueller. Om jeg skulle hatt rødt kort, vet jeg ikke, det var flere tøffe taklinger fra begge lag, sier Leine.

United er serieleder i superligaen etter seieren, tre poeng foran «norske» Chelsea med Maren Mjelde, Maria Thorisdottir og Guro Reiten.

Leine sier det var en svært skuffet Reading-leir som måtte se seieren glippe mot serielederen. Reading er 13 poeng bak United.

– Vi skulle selvfølgelig ønske at vi hadde stått med flere poeng enn vi gjør nå, med tanke på at vi har hatt mange gode prestasjoner. Jeg har troen på at resultatene vil komme, og at vi etter hvert får scoret flere mål enn det vi gjør nå, sier Leine.

– Kjedelig, men sånn er fotballen

Amalie Eikeland er en av spissene som da må få opp effektiviteten foran mål. Reading har kun scoret ti mål på ni kamper.

Eikeland spilte 80 minutter søndag. Leine spilte hele kampen, til tross for at United-fansen altså mente hun burde ha blitt sendt i dusjen.

– Jeg synes vi gjør en god prestasjon, men vi glipper på en corner ti minutter før kampslutt. Kjedelig, men sånn er fotballen, sier Leine.