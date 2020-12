Svensk stafettseier etter skytesmell av Thingnes Bø: – Provoserende

– Å tape for Sebastian går greit fordi han er en kjempegod skiskytter. Men den måten vi taper på, er en sportslig sett veldig dårlig prestasjon, sa Thingnes Bø til SVT etter løpet.

– Fem dårlig skudd i starten og en ræva ekstraskuddholder, som var ny før sesongen og er bare å kaste. Alt var bare feil, og det endte i strafferunde. Det er provoserende i idrett når det ender slik, la han til om sin siste skyting.

Inn til den avgjørende skytingen så det ut til å bli en norsk-svensk drømmeduell i Hochfilzen. Thingnes Bø og Samuelsson kom inn til siste skyting over halvminuttet foran nærmeste konkurrent.

Satte press

Begge fikk imidlertid to bom på de ordinære skuddene. Etter at Bø bommet ytterligere to ganger mens Samuelsson traff, kunne de svenske flaggene vaie høyest i Østerrike.

– Jeg tenkte at det dummeste jeg kunne gjøre, var å ta det rolig og la han skyte i sitt tempo. Dessverre bommet jeg, men jeg hørte at han også gjorde det, sa Samuelsson.

– Jeg slet med ekstraskuddet, men hørte at han skulle i runden. Da tenkte jeg at «nå skal jeg bare sette denne, så vinner vi», sa han.

Bø-bom

Thingnes Bø ble sendt ut sammen med Samuelsson av storebror Tarjei Bø. Han leverte et sterkt løp i sporet, men hadde ikke sin beste dag på standplass.

Til tross for bruk av ekstraskudd hadde han tatt inn de 15 sekundene Johannes Dale måtte gi på andreetappen, og kom han inn til stående sammen med en sju mann stor tetgruppe. Muligens hadde det tatt vel mye krefter fra 23-åringen. Han så ut til å slite på stående, men berget seg inn med to ekstraskudd.

Likevel kunne han altså sende lillebror først ut.

Sterk Lægreid

Sturla Holm Lægreid sendte Johannes Dale ut i tet på andre etappe. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

Før den tid hadde Sturla Holm Lægreid fulgt opp den gode stafettdebuten fra Finland forrige helg. De fem første blinkene ble kjapt hvite og Norge fikk en tidlig ledelse. På stående måtte derimot Lægreid bruke to ekstraskudd, men kunne likevel sende ut Johannes Dale i tet.

Dale kunne fort gitt Tarjei Bø en anda større luke. Henholdsvis ett og to ekstraskudd på de to skytingene gjorde nemlig at han gikk ut på siste skyting 38 sekunder bak, en luke han kuttet med 23 sekunder.