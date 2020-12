Fullt drama på siste dag i 1. divisjon: Raufoss kan rykke opp, Stjørdals-Blink i trøbbel

Med direkte opprykk og nedrykk allerede avklart, handlet siste serierunde i 1. divisjon om hvem som ville sikre 6.-plass og opprykkskvalifisering og hvem som kunne unngå 14.-plassen som gir nedrykkskvalifisering.

I kampen om 6.-plassen hadde Sandnes Ulf saken i egne hender og ville sikre den med seier over Ranheim, men med 1-1 kunne vinneren av kampen mellom Raufoss og KFUM rappe opprykksmuligheten.

Der dro Raufoss det lengste strået med 5-4 etter flere mål begge veier de siste ti minuttene. Raufoss skal dermed ut i kamp onsdag mot 5.-plasserte Åsane i den første av flere kvalifiseringskamper til Eliteserien.

Grorud sikret 1-1 og det nødvendige poenget for å holde seg i nedrykksstriden. Dermed måtte Stjørdals-Blink vinne mot Jerv for å sende Grimstad-laget ned på 14.-plassen.

Sondre Stokke så ut til å bli helten for Blink da han stanget inn 1-0 etter ti minutter, men Ikhsan Fandi sørget for 1-1 for Jerv.

Stjørdals-Blink møter Asker over to kamper i nedrykkskvalifiseringen.