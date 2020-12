Haalands trener sparket etter stygt tap

Den tyske storklubben bekreftet sparkingen på sine nettsider dagen etter stjernesmellen mot nyopprykkede Stuttgart.

Dermed får Erling Braut Haaland en ny hovedtrener å forholde seg til. Han har hatt Favre som sjef siden jærbuen kom til Dortmund i januar.

– Vi synes det er et vanskelig valg å ta, men vi mener det er nødvendig nå som målene for sesongen står i fare. Det har vært en negativ utvikling, og vi må derfor ta grep, sier Borussia Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke.

Edin Terzic (58) rykker opp fra rollen som assistent og leder klubben ut sesongen.

Tre hjemmetap på rad

Haaland er for tiden ute med en hamstringskade. Resultatene i hans fravær på banen har ikke vært gode. Dortmund står med tredje strake hjemmetap i Bundesliga.

Favre kom til Dortmund foran 2018/19-sesongen. Sveitseren fikk en lysende start med 15 ubeseirede kamper, men en luke på ni poeng ble skuslet helt bort. Bayern München ble til slutt seriemester i siste runde.

Forrige sesong ble Bayern igjen for sterk og cruiset inn til sin åttende Bundesliga-tittel.

Videre i mesterligaen

I øyeblikket ligger Dortmund på femteplass. Det er fem poeng opp til Bayern og RB Leipzig på tabelltoppen.

Et lyspunkt for klubben er at den er klar for åttedelsfinale i mesterligaen. Haaland og co. vant sin gruppe foran Lazio. Mandag får de gul- og svartkledde vite hvilket lag de skal møte på nyåret.

Dortmunds neste kamp er borte mot Werder Bremen tirsdag.