Nederlandsk landslagsprofil arrestert – mistenkt for å ha knivstukket familiemedlem

Den nederlandske landslagsspilleren er satt i varetekt, opplyser Amsterdam-politiets talsperson Jelmer Geerds til avisen De Telegraaf.

Arrestasjonen skjedde dagen etter at han spilte samtlige minutter og scoret i Ajax' 4-0-seier over Zwolle.

Promes er mistenkt for å ha vært involvert i en knivstikking som fant sted i juli. Da ble et familiemedlem av 28-åringen påført alvorlige skader.

Holdt fest

Ifølge De Telegraaf skjedde hendelsen under en familiefest som Promes holdt i et varelager til sitt eget firma i Abcoude. Vitner har forklart at han under festen hadde en heftig diskusjon med en person.

Det er uklart hva som forårsaket diskusjonen.

Disputten skal ha endt med at Promes stakk mannen med en kniv. Personer i umiddelbar nærhet grep inn og skilte dem fra hverandre. Vitner har uttalt at situasjonen kunne ha utviklet seg til det verre.

Mannen som ble knivstukket, anmeldte forholdet for en måned siden.

Scoret mot England

Det er uklart hvorfor arrestasjonen ikke skjedde tidligere. Politiet benekter at det ble tatt hensyn til Ajax' kampprogram.

– Vi hørte først om dette for en måned siden. Deretter startet vi en etterforskning, og i morges gikk vi til pågripelse, sier Geerds.

Promes kom til Ajax fra Sevilla i 2019. I høst spilte han flere kamper for Nederland. I alt står han med sju landslagsmål på 46 oppgjør.

For halvannet år siden scoret Promes mot England da nederlenderne vant 3-1 i Nations League-semifinalen etter ekstraomganger.