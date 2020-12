Real Madrid tok innpå naboen med seier i derbyet

Seieren var svært viktig for Real med tanke på å holde tritt med serieleder Atlético. Naboen topper tabellen med tre poeng mer enn Martin Ødegaards lag og har i tillegg én kamp mindre spilt.

Lørdagens tap var Atléticos første i serien denne sesongen.

– Vi utlignet nesten, men fotball handler om små detaljer. Nå må vi se fram mot den neste kampen. Alle tror vi er favoritter (til å vinne ligaen), men vi tar det kamp for kamp, sa Atlético-kaptein Koke.

Ødegaard er skadd og var ikke med i Real-troppen lørdag. Lagkameratene leverte imidlertid en svært god kamp på hjemmebane og gikk rett i strupen på Atlético.

Det ga resultat da de fikk corner i kampens 15. minutt. Toni Kroos slo en god ball inn i feltet, og Casemiro fikk upresset gå opp og stange inn 1-0 ved nærmeste stolpe.

Hjemmelaget fortsatte å presse etter scoringen, og det var frustrasjon å spore hos Atlético-spillerne, som fikk til svært lite.

Kanonskudd

Det skulle likevel ta sin tid før Real Madrid fikk økt sin ledelse. Målet kom også litt ut av ingenting i det 63. minuttet. Et frispark ble klarert med hodet av Atlético-forsvaret, og høyreback Dani Carvajal fikk ballen 20 meter fra mål. Han klemte til, og ballen dundret i stolpen, inn i ryggen på keeper Jan Oblak og i nettmaskene.

Dermed blir det bokført som selvmål av Atléticos sisteskanse.

– Vi var ett steg foran fra første sekund. Vi kjempet for hver ball, og vi presset dem høyt, slik at det ble vanskelig for dem å holde på ballen, sa Carvajal.

Real-spillerne var svært komfortable på 2-0 og trillet ballen mye kontrollert innad i laget. Atlético noterte sin første avslutning på mål etter 80 minutter, og da var Thibaut Courtois parat. Nærmere poeng kom heller ikke gjestene.

Real Madrid er for øvrig nummer tre på tabellen med Real Sociedad og Atlético foran seg. Carvajal minte om at laget særlig må øke poengfangsten på hjemmebane.

– Vi må jobbe for å tette luken til Atléti.

Huesca-jubel

I motsatt ende av tabellen tok Huesca seg opp fra sisteplassen med sin første seier for sesongen. Det nordspanske laget hadde spilt smått utrolige åtte av tolv kamper uavgjort og tapt de andre fire før søndagens hjemmemøte med Alavés.

Der scoret Javi Ontiveros kampens eneste mål etter 65 minutter. Huesca ligger på samme poengsum som de andre lagene på nedrykksplassene, Levante og Osasuna.

Sevilla klatret til 5.-plassen med 1-0 seier borte mot Getafe, mens oppgjøret mellom Valencia og Athletic Bilbao endte 2-2.