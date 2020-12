Skiskytterjentene slo tilbake etter marerittstafett – norsk seier i Hochfilzen

For til tross for at Ingrid Landmark Tandrevold måtte ut i strafferunden, sørget Knottens åpningsetappe og Eckhoffs tredjeetappe for at Marte Olsbu Røiseland kunne marsjere inn til norsk seier i Hochfilzen.

Spesielt for Knotten ble stafetten en opptur. I Kontiolahti forrige helg endte hun med fall, ladekluss og nesten to minutter tapt før veksling. Lørdag sendte hun ut Tandrevold i rygg på ledende Tyskland og Sverige.

– Det var en oppreisning etter forrige gang. Skikkelig godt å kunne bidra for laget. Det føltes bra både i løypa og på standplass. Det var skikkelig gøy, sa Knotten til NRK.

«Kollektiv svikt»

Til tross for én bom på første skyting kom Tandrevold inn til stående i rygg på tyske Preuss og svenske Persson. Der ble det derimot det Tandrevold kalte en «kollektiv svikt». Alle de tre måtte bruke samtlige ekstraskudd, og Tandrevold og Preuss måtte i tillegg ut i strafferunde.

– Jeg fikk så skjelven. Det var en vanskelig balanse. Jeg følte meg veldig pigg på ski, men selv om jeg prøvde å holde igjen, tror jeg at jeg gikk litt for hardt hele veien, sa Tandrevold.

Likevel passerte de to ut kun 13,3 og 16 sekunder bak Persson, som holdt ledelsen. Tyskland og Norge vekslet kun fem sekunder bak Sverige og Tsjekkia i tet.

– Revansjesugen

Eckhoff, som skjøt på seg tre strafferunder etter å ha satset alt for å ta igjen det tapte forrige lørdag, slo hardt tilbake en uke senere.

Hun trengte et ekstraskudd på stående, men kunne likevel sende Røiseland ut 27,3 sekunder foran Frankrike. I motsatt ende var svenske Hanna Öberg. Etter å ha måttet gå i strafferunden, sendte hun søster Elvira ut på sisteetappen 1.05 bak teten.

– Veldig mye bedre enn forrige stafett. Vi var revansjesugen i dag, så vi måtte vise at vi kan og at det var et arbeidsuhell sist. Vi er et veldig sterkt lag, sa Eckhoff.

Røiseland kunne kontrollere inn til norsk seier. Til tross for at hun måtte bruke ett ekstraskudd på stående, gikk hun i mål 24,5 sekunder foran Frankrike.

Lillesøster Öberg tok inn det storesøster tapte og sikret Sverige den siste plassen på pallen.