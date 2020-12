Følelsesladd Dale tok sin første verdenscupseier: – Veldig emosjonelt

Dale, med startnummer 66, kom inn som nummer én ved første skyting og leverte fullt hus på liggende. På ståendeserien klinket han til og skjøt seg inn mot en pallplass. På den siste runden gikk han fort og kom i mål på 1.-plass. Tarjei Bø gikk ut sist, men hadde to bom og klarte ikke å gjøre noe med tiden til en nervøs Dale.

Da brast Dale ut i gråt i målområdet.

– Det er veldig emosjonelt å klare å vinne. Å komme på pallen i det hele tatt er stort, og når jeg klarer å vinne … Det har vært en drøm så lenge, sa Dale til NRK.

Dale havnet hele 17,1 sekunder foran franske Quinton Fillon Maillet. Hans landsmann Florent Claude havnet på 3.-plass, 29,0 sekunder bak.

Følelsesladd

– Jeg tenker på hvor mye jobb som ligger bak og alle de hjemme som har hjulpet meg opp. Mamma, pappa, besteforeldre, kjæresten min. Det er mange som er bak den seieren her. Det er emosjonelt å klare det. Endelig! sa han.

Johannes Thingnes Bø, Sturla Lægreid og Tarjei Bø har alle vunnet verdenscuprenn denne sesongen. Dale ble den fjerde.

Dale sto uten pallplass i verdenscupen før fredagens renn.

– Jeg har drømt om det så lenge. Jeg dagdrømmer hele tiden, i senga, i sofaen, hvor som helst, at jeg vil vinne et løp. Når man klarer det, er det helt vanvittig stort. Det er en dag jeg kommer til å huske for resten av livet, sa en tydelig rørt Dale, som trengte flere pauser under praten i intervjuet med NRK.

Øvrige nordmenn

Thingnes Bø ledet ved alle passeringene fram til første skyting. Den liggende serien endte med fem treff. Det siste skuddet på stående ble bom, og da skulle det bli tøft å ta igjen Dale. Til slutt havnet han sju sekunder bak pallen på fjerdeplass.

Vetle Sjåstad Christiansen var første nordmann ut med startnummer 60 på ryggen. Han gikk raskt i sporet, men åpnet sin liggende skyting med bom. På stående ble det fullt hus, og i mål var han 51,1 sekunder bak Dale og havnet på en sterk 7.-plass. Lægreid havnet to plasser bak med en bom.

Bror Bø åpnet med fullt hus og meldte seg på i toppen med en gang med startnummer 108 og sistemann ut i sporet. To bom på stående ga 11.-plass, ett minutt bak Dale.

Erlend Bjøntegaard skjøt fullt hus på sin første serie, men var ikke like rask i sporet. På stående ble det to bom for 30-åringen, som havnet på 25.-plass.

Skiskytterherrene går jaktstarten på lørdag. Søndag er det stafett i Hochfilzen.