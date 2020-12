Sverige sier ja til Tour de Ski

I en pressemelding skriver det svenske skiforbundet at beskjeden fra lagets medisinske ansvarlige, Per Andersson, var velkomment.

Sveriges beslutning var ikke direkte overraskende. Det var tegn i tiden som viste at løperne begynte å bli positive til å delta. Maja Dahlqvist var en av dem som sa fra at hun gjerne ville stille.

Fra før var det klart at Charlotte Kalla skulle stille. Kalla har vært smittet av koronaviruset.

– Det er et enormt arbeid som er gjort for å minimere risikoen for å bli utsatt for smitte på vei mot Tour de Ski, sier Daniel Fåhraeus, langrennssjef i Sveriges Skiforbund.

TV-tid

Sveriges langrennssjef understreker også behovet for å se de svenske kjæledeggene på TV.

– Dessuten ønsker løperne selv å reise, og derfor kjennes det fantastisk godt ut at vi har funnet en løsning, sier Fåhraeus.

Årets Tour de Ski arrangeres fra 1. til 10. januar på stedene Val Müstair i Sveits og i Toblach og Val di Fiemme i Italia.

Sverige reiser til Mellom-Europa i et eget chartret fly.

– Vi har arbeidet hardt for å minimere risikoen for å få smitte inn i troppen. Til sammen har forandringene det internasjonale skiforbundet (FIS) har gjort og våre egne planer for reise, innkvartering og transport, blitt justert slik at jeg kan kjenne meg trygg til å gi klarsignal, sier landslagets medisinske lege, Per Anderson.

Korridor

I tillegg til eget fly som lander og tar av så nær arrangørstedene som mulig, skal svenskene bo egne hotell som ikke benyttes av andre enn dem selv. De bruker også egen buss mellom arrangørstedene.

– Vi kommer ikke til å møte andre folk i det hele tatt. Det høres veldig kjedelig ut, men det er slik vi tenker. Vi får en egen korridor og holder oss unna alt og alle, sier Sveriges landslagssjef Anders Byström.

Den norske landslagsledelsen i langrenn tok tirsdag den endelig beslutningen om ikke å sende noen utøvere til arrangementet i Sveits og Italia.