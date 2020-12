Hauge ga Milan gruppeseieren med signaturscoring

Kampens eneste scoring kom etter en Hauge-spesial. I det 23. minutt fikk nordlendingen ballen på venstrekanten, dro vakkert av en motspiller på vei inn i boksen og skjøt ballen lavt i lengste hjørne.

Slik har vi sett 21-åringen gjøre mål en rekke ganger i 2020, både for Bodø/Glimt og Milan. Etter overgangen til Italia står Hauge med fire nettkjenninger (tre i europaligaen, én i Serie A).

Mens han fortsatt venter på sin første seriekamp fra start, har Hauge blitt satset på i Europa. Der har han startet tre av fem kamper, og torsdag spilte han fram til han ble byttet ut ett minutt på overtid.

– Da vi møtte Hauge som motstander (som Glimt-spiller i august), viste han hva han er i stand til. Vi hadde et håp om at han kunne fortsette den formen for oss. Han er ikke komplett og kan bli enda bedre, men vi er veldig fornøyd med det han leverer, sa Milan-trener Stefano Pioli til Sky Sport Italia etter seieren og fortsatte:

– Hans største egenskap er spill én-mot-én. Han er raskere med ballen enn uten, men jeg mener han må bli flinkere til å variere. Det er mange områder han kan bli bedre på, som for eksempel den defensive konsentrasjonen gjennom 90 minutter.

Pioli la til at Milan-ledelsen gjorde en god jobb da de sikre seg et talent av Hauges kaliber.

Rødt igjen

Perlemålet i Tsjekkia kom i en god periode fra hjemmelaget. Sparta Praha hadde noen halvmuligheter de første 20 minuttene, men Milan slo effektivt til da Hauge fikk lov til å briljere.

Sparta fikk Dominik Plechaty utvist med direkte rødt kort med underkant av et kvarter igjen. Han klippet ned Rafael Leão ved midtsirkelen og stoppet en stor kontringsmulighet.

Det var tredje gang i høst at tsjekkerne fikk en spiller utvist i europaligaen.

Ajer-assist

Milan vant gruppe H med 13 poeng mot franske Lilles 11. Sistnevnte tapte 2-3 borte mot Celtic, som hadde både Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi på banen.

Ajer gikk på et dribleraid og sto for den målgivende pasningen i forkant av Celtics vinnermål etter 75 minutter. Seieren hadde uansett ikke noe å si for et Celtic-lag som endte sist i gruppen med kun fire poeng.

Som gruppevinner vil Milan være blant lagene Molde kan få i mandagens trekning til europaligaens 16-delsfinaler.