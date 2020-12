Ny norsk EM-utklassing: Nær semifinale etter 32-25 over Nederland

Norge mangler én seier for å sikre plass i semifinalen. Den kan komme allerede lørdag mot EM-overraskelsen Kroatia i «gruppefinalen».

– Jeg er fornøyd med det jeg bidrar meg, og jeg synes vi fester et godt grep, sa Mørk til NTB etter kampen.

– Jeg er veldig fornøyd med seieren. Det var mye bra gjennom kampen, selv om det svingte litt. Bakover var det blandet, men det satt riktig godt i 1. omgang. Etter pause slapp vi oss litt ned og hadde litt slakk i konsentrasjon, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson i et intervju vist på TV 3.

Mørk fortsatte oppvisningen på straffekast. Hun er på vei mot fem mål i snitt per landskamp. Det har ingen av de mange norske storspillerne klart siden gjennombruddet i 1986.

Kjersti Grini (1003 mål på 201 kamper) topper med 4,99 og har Mørk kloss i ryggen med 4,88. Mørk kan fort bli EM-toppscorer og største poengplukker.

Ros

Stine Skogrand startet kampen i både forsvar og angrep. Hun scoret på sine to første skudd og skaffet også en straffe. Det bidro til at Norge ledet 10-6 etter vel et kvarter.

Det vokste til 12-6 noe senere og ga 16-10 ved pause.

– Den jenta der er laget av stål og er fysisk utrolig sterk. Det var utrolig gøy å se henne i dag. Hun er helt rå bakover. Samtidig har hun vært kjempegod i Danmark og scoret mange mål i høst. Skogrand kunne lett spilt i en av de største klubbene i Europa, sa Mørk om Skogrand.

Løftet seg

Dermed var det meste av jobben gjort for Norge. Keeper Katrine Lunde slapp inn de seks første skuddene hun fikk mot seg før spillet hennes bedret seg radikalt.

Det knallharde norske forsvarsspillet stjal flere baller. De ga mange enkle kontringsmål i 1.-omgangen.

Historien var mye den samme etter pause. Det tok bare snaut fem minutter å øke ledelsen til 20-11.

Semi-klar?

Nederland vant VM i fjor, men mangler Estavana Polman (skadet) denne gangen. Det er et merkbart savn for nederlenderne.

Norge levde svært godt på kontringene torsdag, men i etablert angrep gikk det tråere. Mot toppnasjonene i slutten av EM må uttellingen opp på distanseskuddene.

Både Kroatia og Norge har seks poeng av seks mulige så langt. Tirsdag avsluttes hovedrunden med norsk kamp mot Ungarn.

I den andre gruppen står Frankrike og Russland med bare seirer hittil. De møtes allerede fredag og får dermed to kamper hver på et døgn. Trenerne Ambros Martín og Olivier Krumbholz har reagert kraftig på det de mener er et helsefarlig program.

Norge kan ikke møte Russland eller Frankrike før i en eventuell semifinale.