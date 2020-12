Svensk langrennsløper utestenges etter å ha spilt på eget løp

– Den typen spill er et utbredt fenomen i langrenn. Det er et sett med regler, men ingen vet om de. Det er bare bra at jeg kan belyse det man ikke har lov til. Jeg kan ta på meg den hatten, sier han til Aftonbladet.

24-åringen, som normalt satser på langløp, vant uventet 15 kilometer klassisk under den svenske sesongåpningen i Bruksvallarna i november.

I etterkant av løpet sa han i et intervju at han hadde spilt penger på at William Poromaa, som ble nummer to i løpet, skulle vinne. Styret i det svenske skiforbundet har derfor valgt å suspendere Novak fra all organisert trening og konkurranse i en måned.

Presidenten i Sveriges Skiforbund, Karin Mattsson, sier at deres inntrykk er at slik spilling ikke er et utbredt problem.