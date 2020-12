Brutal juleperiode venter Sagosen: Regningen kan komme i VM

To ikke navngitte spillere avla positiv test mandag. Hele spillertroppen og ledere gikk i isolasjon. Onsdag var alle prøver, minus de to syke utøverne, negative, ifølge avisen Kieler Nachrichten.

Men likevel skal smittevernreglene følges noen dager til, og det kan dukke opp nye positive prøver.

Onsdagens Champions League-oppgjør mot Aalborg ble utsatt. Det samme gjelder to Bundesliga-kamper søndag og onsdag neste uke.

– Dette er det vi ønsket at ikke skulle skje under noen omstendigheter i den fasen av sesongen vi er i, sier klubbsjef Viktor Szilagyi til Kieler Nachrichten.

Kiel kan komme til å få presset kamper inn før jul. Der er det allerede veldig trangt. Laget skal spille både 19. og 23. desember i den tyske serien. Eventuelle utsatte kamper kommer i tillegg.

Viktigst

28. og 29. desember spilles så mesterligasluttspillet (for sesongen 2019-20) i Köln. Det er turneringen klubben mest av alt vil vinne. Det har ikke Kiel klart siden 2012. Sagosen spiller kanskje to knallharde kamper på under et døgn i Köln.

Han har Harald Reinkind med seg på Kiel-laget. Han er også en sentral landslagsmann.

Norges landslagssjef Christian Berge er bekymret for belastningen på sine nøkkelspillere med tanke på VM i januar. Den største av alle heter Sagosen, og Berge frykter han kommer nedkjørt til VM.

– Den store utfordringen er spilletiden for noen av gutta, sa Berge til NTB for noen uker siden.

Etter planen må Norge også gjennom to EM-kvalifiseringskamper rett over nyttår. Det skjer dagene før avreise til verdensmesterskapet i Egypt.

Norge spiller sin første VM-kamp 14. januar mot Frankrike.