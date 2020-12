Phil Neville forsvarer vennen Solskjær: – Det foregår en heksejakt

Livet som manager for United ble ikke enklere etter at det ble 2-3-tap for Leipzig i mesterligaen tirsdag kveld.

Det betyr at det blir degradering til spill i europaligaen, og det igjen betyr at inntektene blir langt lavere enn de kunne ha blitt om det hadde endt med avansement til kvartfinalen i mesterligaen.

Solskjær er den første manageren for en britisk klubb som har tapt seks av de ti første kampene i mesterligaen. Manchester United sliter spesielt med å komme i gang i kampene. Tirsdag kveld kom de under 0-3 før de våknet av dvalen.

Likevel mener Solskjærs tidligere lagkamerat at nordmannen får ufortjent mye kjeft.

– Straks Manchester United taper en kamp blir det framstilt som en katastrofe. Det er ingen katastrofe, det er bare skuffende, sier Neville til BBC.

Neville mener man må se bak tallene.

– Det er United-utgaver med bedre managere enn Ole som har blitt slått ut av mesterligaen like tidlig, og det er managere som leder lag i Premier League som ligger bak United som slipper unna med langt mindre kritikk. Narrativet på innsiden av klubben er helt annerledes enn det blir framstilt utenfra, mener Neville.

Neville kan ha et poeng. Det er ikke bare under Solskjær at Manchester United har slitt i mesterligaen i de siste sesongene. I de siste sju årene har laget vunnet 45,71 prosent av kampene etter 16 seirer, sju uavgjorte og 12 tapte kamper. I hele Alex Ferguson-perioden var vinnerprosenten i mesterligaen på 54,12 prosent (61,33 prosent under Fergusons siste sju år som sjef).

Det er Manchester United-utgaver som har tapt en del før også.