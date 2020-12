Skandalekamp i mesterligaen skal etterforskes – fjerdedommeren anklages for rasisme

Ifølge flere internasjonale medier skal den rumenske fjerdedommeren Sebastian Coltescu ha uttrykt seg rasistisk i retning av Basaksehirs benk. Deretter oppsto det lange diskusjoner som endte med at Basaksehir-spillerne nektet å spille videre.

Særlig det tyrkiske lagets assistenttrener Pierre Webo fyrte seg opp på sidelinjen, og det førte til at han ble utvist. Webo ropte «hvorfor sa du negro? Du kan ikke si negro» gjentatte ganger til fjerdedommeren.

Forvirring

Dialogen mellom dommerne foregikk på rumensk. Ifølge den rumenske journalisten Emanuel Rosu sa fjerdedommeren noe som kan oversettes med «Han svarte der borte. Gå og sjekk hvem han er. Han svarte der, det er ikke mulig å oppføre seg slik».

Det oppsto kaos og forvirring som følge av episoden. Blant annet kunne man se en opphetet diskusjon mellom den norske Basaksehir-spissen Fredrik Gulbrandsen og PSG-trener Thomas Tuchel.

Etter mange minutter med krangling valgte Basaksehir-spillerne å forlate banen. Kort tid etter forlot også PSG-spillerne gresset.

Åpner sak

Basaksehir har i etterkant av hendelsen lagt ut en Twitter-melding med teksten «nei til rasisme». På TV-bildene kunne man se PSG-spillerne holde seg i gang ved å spille fotball i spillertunnelen.

Sent tirsdag kveld ble det klart at kampen skal spilles ferdig onsdag. Det vil skje med et helt nytt dommerteam.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) skriver i en pressemelding at det vil bli åpent sak og at situasjonen skal etterforskes grundig.