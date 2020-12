Solskjærs United slått ut av mesterligaen tross sterk sluttspurt

For Ole Gunnar Solskjær og hans United blir det derimot kamper i B-turneringen europaligaen i vårsesongen. United fikk lide for å ha dummet seg ut borte mot Basaksehir etter å ha slått Paris Saint-Germain og Leipzig i innledningen av Champions League.

Oppgaven var samtidig enkel foran onsdagens kamp i Tyskland. Både seier og uavgjort ville holde til avansement fra gruppe H.

Det skulle vise seg meget vanskelig – en drøy måned etter at United vant 5-0 i det motsatte oppgjøret på Old Trafford.

Pangstart

For allerede før to minutter var spilt smalt det for første gang fra Leipzig. Marcel Sabitzer slo et strøkent innlegg over Uniteds backrekke, og Angeliño hadde i kjent stil løpt seg fri mot bakre stolpe. Den Manchester City-utlånte backen hamret kontant inn 1-0-målet.

I det 13. minuttet ble United-forsvaret satt på en ny, vrien test. Leipzig spilte ballen på tvers av banen, og gjestenes backrekke fulgte etter. Dermed fikk Amadou Haidara komme helt alene inn fra motsatt side og banke innlegget fra Angeliño i mål til tomålsledelse.

Kort tid etter kunne vertene ha økt til 3-0 på en gigantsjanse. Angeliño var involvert igjen, og hans innlegg fant en umarkert Emil Forsberg i feltet. Svensken fikk skyte fra ti meters hold, men sendte ballen utenfor.

Utur

Det gikk langt mellom United-sjansene, men vertene hadde stadig farligheter å by på. Etter en halvtimes spill headet Ibrahima Konaté i stolpen, og stoppermakker Willi Orban dyttet returen i mål fra kort hold. Scoringen ble imidlertid annullert for offside etter en videosjekk, og Solskjær slapp med skrekken i det tilfellet.

United åpnet annen omgang friskt og viste tendenser. Ti minutter etter hvilen slo Bruno Fernandes en skummel ball inn i Leipzig-feltet, men kaptein Harry Maguire kom akkurat for sent til å styre den i mål.

På et frispark halvveis i omgangen forsøkte Fernandes seg selv. Hans strålende skudd stoppet imidlertid i tverrliggeren.

Og der det ikke lyktes United, skulle det smelle motsatt vei minuttet etter. Svak kommunikasjon mellom Uniteds keeper og forsvar gjorde at innbytter Justin Kluivert kunne stupe fram og vippe ballen over David de Gea til 3-0.

Slo tilbake

United fikk straffespark etter 78 minutter, og Bruno Fernandes var som vanlig sikker fra elleve meter. 3-1-målet skapte ny spenning i kampen.

Mer dramatikk fulgte tre minutter senere. Paul Pogba headet en corner fra Fernandes mot bakken, og ballen gikk via låret på Konaté og i mål til 2-3.

Dessverre for engelskmennene ble det ikke flere store muligheter. Seieren gjør at Leipzig klatrer opp til 12 poeng og blir enten ener eller toer i gruppa. Det avhenger av hva som skjer med Paris Saint-Germains hjemmekamp mot Basaksehir.

Oppgjøret i Paris måtte utsettes på grunn av anklager om rasisme fra fjerdedommeren i retning av Basaksehir-benken, og den er i skrivende stund ikke kommet i gang igjen.

United ender uansett gruppespillet på tredjeplass med ni poeng. Hadde det ikke vært for arbeidsuhellet i Basaksehir (1-2-tap), ville Solskjærs menn tatt seg forbi Leipzig på grunn av bedre målforskjell i innbyrdes oppgjør.