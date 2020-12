Islands landslagssjef går av etter fylleskandale

Tirsdag opplyser Islands fotballforbund at Hauksson går av som landslagssjef, en avgjørelse forbundet er enig i. Bakgrunnen er en episode som skjedde under feiringen av EM-avansementet.

En alkoholpåvirket Hauksson gikk der langt over streken i sin kritikk mot enkelte spillere. Det må han nå ta konsekvensen av.

– Slike samtaler hører ikke hjemme i en feiring som denne, og ikke i det hele tatt under påvirkning av alkohol. Jeg mislyktes som lagets trener, for jeg burde ikke har diskutert ferdighetene og treningsinnsatsen til enkeltspillere under slike omstendigheter. Det er en feil jeg tar fullt ansvar for, og jeg har beklaget til laget og til enkeltspillerne, sier Hauksson.

42-åringen legger til at han mistet spillergruppens tillit.

– De siste dagene har jeg innsett, gjennom samtaler med spillerne, at det vil være vanskelig å få tilbake den nødvendige tilliten mellom meg som trener og spillerne.

Hauksson overtok Island-jobben i oktober 2018. Laget har levert svært gode resultater i EM-kvalifiseringen og ble nummer to i sin gruppe bak Sverige. Islendingene gikk videre til EM i England som en av de beste toerne etter å ha slått Ungarn 1-0 i den siste kampen forrige tirsdag.

– I en slik situasjon er det lurt for alle parter å få en ny trener til å overta og begynne forberedelsene til denne viktige turneringen. Jeg ønsker laget og spillerne lykke til, og jeg tror de kan oppnå gode resultater i EM, sier Hauksson.