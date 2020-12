Norge deltar ikke i Tour de Ski

– Risiko for smitte i forbindelse med reiseaktiviteten til og under Tour de Ski har ikke endret seg vesentlig fra tidligere vurderinger, sier medisinsk ansvarlig for langrennslandslaget, Øystein Andersen i en pressemelding.

Avgjørelsen var en ventet konsekvens etter pressemeldingen som ble sendt ut 1. desember. Der ble det sagt i klartekst at Norge ikke planla for å sende utøverne til Tour de Ski om det ikke kom endringer i det skisserte opplegget i kalenderen.

De nødvendige endringene som Norge krevde, kom ikke. Mandag kveld besluttet langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) at vinterens tour skal avvikles som oppsatt i perioden 1. til 10. januar.

Val Müstair i Sveits og Toblach og Val di Fiemme i Italia blir arrangørstedene.

– Uakseptabel høy risiko

Helseteamet og ledelsen i Norges Skiforbund ønsket at Tour de Ski skulle arrangeres på færre steder og med færre etapper. Det fikk de ikke gjennomslag for.

Det er frykten for coronasmitte og de mulige ettervirkningene av en positiv test på enkeltutøvere som er årsaken til Norges nei.

– Reise mellom land i Europa under en pandemi medfører fortsatt en uakseptabel høy risiko for smitte, sier Andersen.



Helsa viktigst

Hovedmålet for langrennslandslagene denne sesongen er ski-VM i Oberstdorf.

– Helsa til utøvere og støtteapparat er vår viktigste prioritet, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Norge har allerede sagt nei til å delta i verdenscuprennene i Davos og Dresden før jul. Det samme har både svensk og finsk langrenn gjort.