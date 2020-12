Superagent sammenligner Haaland med Munchs «Skrik»

– Haaland er som et maleri, han er som Edvard Munchs «Skrik», for han skaper frykt hos motstandere. Han ringte meg da han ble byttet ut etter 85 minutter og hadde scoret fire mål. Han var fly forbannet, han ville score ett til. Han vil være best også når han spiller brettspill, sier Raiola til avisen Tuttosport, gjengitt av journalisten Fabrizio Romano på Twitter.

Raiola er agent for store stjerner, blant annet Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic.

Agenten sammenligner Haaland med den svenske superstjernen, og han mener Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær tok feil i sin sammenligning.

– Haaland er som Ibra da han var 20. Solskjær er en bra mann, men han tok feil da han sa at Erling minner om Lukaku. Det ville vært bedre om Solskjær brukte tiden på å finne en måte som fikk Pogba til å spille som en mester istedenfor å bruke tiden på å snakke om Haaland, sier Raiola.

Agenten ønsker ikke å snakke om Haalands utkjøpsklausul og sier nordmannen er fornøyd i Borussia Dortmund.