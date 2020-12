Ståle Solbakken brøt karantenereglene

Ståle Solbakken var søndag på Briskeby Stadion for å følge oppgjøret i 1. divisjon mellom HamKam og Lillestrøm.

Men Solbakken skulle egentlig fortsatt vært i karantene. Han kom til Oslo lørdag 28. november, og var dermed på kampen åtte dager etter ankomst på norsk jord, skriver Dagbladet.

– Ved nærmere opptelling er nok det riktig. Ankom lørdag formiddag, tenkte og trodde fredag... Må beklage den, skriver Ståle Solbakken i en SMS til avisen.

Solbakken skulle vært i karantene i ti dager. Han hadde sin første arbeidsdag i Norges Fotballforbund mandag. Han er ikke innvilget noe unntak fra karanteneperioden og må fortsatt jobbe hjemmefra.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund, Gro Tvedt Andersen, bekrefter overfor Dagbladet at Solbakken var på kampen.

– Det er mye som har skjedd den siste tiden, og dagene har nok gått litt over i hverandre for vår nye landslagssjef. Ståle har første arbeidsdag hos oss i dag. Vi skal nok bidra til at telling av dager blir godt håndtert fremover, at ni er ni og ti er ti, sier hun.

Ståle Solbakken ble presentert som Norges nye landslagssjef for herrelandslaget sist uke.