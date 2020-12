Hovland vant PGA-turneringen i Mexico med birdie på siste hull: – Er ikke flink til å takle press

23-åringen vant Puerto Rico Open tidligere i år. Det var første norske seier på PGA-touren noensinne.

Rivalen Wise hadde spilt ferdig da Hovland gjorde unna det 72. og siste hullet i turneringen. Innspillet hans stoppet vel tre meter fra hullet, og med stålkontroll på nervene senket han putten som avgjorde om det ble seier eller omspill.

Også i Puerto Rico Open avgjorde han på siste hull, da fra ni meter.

– Jeg føler ikke selv at jeg er så flink til å håndtere press. Jeg sto og skalv, men den gikk inn, sa Hovland i seiersintervjuet som ble vist på Eurosport.

– Jeg trodde jeg hadde mistet sjansen etter 2. slag på 16. hull, men jeg berget par på fantastisk vis. Så misset jeg en putt på 17. hull og visste at jeg trengte birdie på det siste. Det ville seg bare slik at den gikk inn, men jeg er overhodet ikke komfortabel i de situasjonene.

Gjevt selskap

Han er den femte europeer med minst to seirer på PGA-touren før fylte 24 år. De fire andre er alle store navn: Seve Ballesteros, Rory McIlroy, Sergio Garcia og Jon Rahm.

Med serien 67-69-63-65 endte Hovland 20 slag under par i turneringen. Tittelen er den hittil største for en mannlig norsk golfspiller. Den gir Hovland nær 11,5 millioner kroner, og den sendte ham opp til tredjeplass på PGA-tourens sammenlagtliste. På verdensrankingen klatret han til 15.-plass.

– Jeg spilte solid hele dagen, og starten var strålende. Jeg fikk det ikke til like godt på siste halvdel som på den første, og bogeyen på 12. hull var et tilbakeslag, men jeg visste at jeg fortsatt lå godt an om jeg kunne få inn noen birdier, sa Hovland.

Storspill fra start

Den norske golfstjernen var to slag bak argentinske Emiliano Grillo etter lørdagens runde, ett bak amerikanske Tom Hoge. Søndagens runde ble to timer forsinket på grunn av regn. Hovland gikk den sammen med Grillo og Hoge, og han greide seg klart best av dem helt fra start.

Hovland senket birdieputter på både 2., 3. og 4. hull. Hoge greide birdie på 3. hull og Grillo på 4. hull. Dermed var Hovland oppe på siden av Grillo. Da nordmannen fikk birdie og argentineren bogey på 6. hull, var Hovland alene på topp.

Grillo falt ytterligere av med bogey på 10. hull. Dermed var Hoge og Aaron Wise nærmest. Sistnevnte radet opp birdier og spilte seg inn i seierskampen.

Bredt smil

Med bogey på 12. hull var Hovland bak Wise, som med birdie på 13., 14. og 15. hull kom seg åtte slag under par for dagen. Flere ble det derimot ikke, og da Hovland greide birdie på 13. og 14. hull var han i delt ledelse med amerikaneren.

På begge de siste hullene misset Wise birdieputter fra omtrent samme distanse som seiersputten til Hovland. Amerikaneren hadde avsluttet sin 63-runde da Hovland gjorde seg klar til en birdieputt på nest sist hull. Den gikk litt til side for hullet.

I stedet gjorde han jobben på siste hull. En liten seiersgest med knyttet neve var alt han unte seg, men så fulgte et bredt smil og en omfavnelse fra caddien.

Wise endte på 2.-plass, mens Hoge og Adam Long på delt 3.-plass var tre slag bak vinneren.