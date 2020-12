Vålerenga seriemestere i Toppserien for første gang etter målfest

Etter seks strake seriegull til LSK Kvinner gikk Vålerenga endelig til topps i Toppserien. Oslo-klubben hadde like mange poeng som Rosenborg, men målforskjellen var fire mål bedre enn trøndernes før søndagens runde.

RBK møtte Klepp borte og vant til slutt sin kamp 2-1.

Først og fremst måtte kampen vinnes, og Vålerenga tok tak i det umiddelbart og scoret to raske mål i 1. omgang av kaptein Sherida Spitse og Ingibjörg Sigurdardóttir. Dermed var spenningen i gullkampen tatt brodden av etter 17 minutter.

Celin Bizet Ildhusøy og Andrine Tomter la på til 3-0 og 4-0 etter pause.

Rosenborg endte med det på 2.-plass uten å ha tapt denne sesongen. Ti seirer og hele åtte uavgjort holdt ikke for laget med sitt ferske navn. Avaldsnes kapret tredjeplassen.

Vålerenga måtte klare seg uten sin danske trio Rikke Madsen, Stine Pedersen og Janni Thomsen ettersom de var i karantene etter å ha deltatt i EM-kvalifisering for Danmark.

Tok grep

Men mot Arna-Bjørnar var det ingen tvil, selv uten de danske stjernene. Laget skred til verket med kaptein Sherida Spitse etter kun fire minutter. Spitse plasserte et frispark fra 25 meter i mål, helt nede ved høyre stolperot.

Etter 17 minutter scoret midtstopper Sigurdardóttir på hodet på en corner. Hun fikk stå merkelig alene og satte inn sitt femte mål for sesongen. Sigrid Heien Hansen hadde to avslutninger de første 45 minuttene som begge gikk i tverrliggeren. På den ene sjansen bommet Njoya Ajara på returen, men kameruneren endte likevel som toppscorer med ti mål denne sesongen.

Arna-Bjørnar var likevel ikke helt ufarlige og skapte et par sjanser i den første omgangen, men klarte ikke å utnytte noen av dem.

Etter en drøy time spilt var det aldri noen tvil da Vålerenga utnyttet en forsvarsfeil og vant ballen i Arna-Bjørnars 16-meter. Ildhusøy satte inn returen på Ajaras avslutning. Det skulle aldri blitt godkjent, for Ajara var i offsideposisjon da hun fikk ballen.

Slapp jubelen løs

Da det var mindre enn ti minutter igjen, satte Tomter inn 4-0 mot et Arna-Bjørnar-lag som mistet mer og mer gnisten.

RBK tok ledelsen tidlig i 2. omgang mot Klepp da Lisa Marie Utland pirket inn ballen på en corner. Celine Emilie Nergård la på til 2-0 etter 67 minutter, men det var for lite og for sent.

På tampen reduserte Ingeborg Skretting for Klepp.

Samtidig, i Oslo, hadde Vålerenga full kontroll på sitt oppgjør. Spenningen om gullet var aldri helt til stede etter de blåkleddes gode start på kampen. Til slutt kunne spillerne endelig slippe jubelen løs og feire klubbens første seriegull.

Avaldsnes hadde også mulighet til å sikre seg seriegull søndag, men de var avhengig å vinne sin kamp samtidig som VIF og RBK måtte tape. Det gikk ikke veien med hele 0-4-tap for Sandviken.