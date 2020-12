Thingnes Bø skapte spenning – superfart i sporet sikret stafettseier

Dermed fortsatte Norge der laget slapp sist vinter. Da ble stafettsesongen avsluttet med seier i Nove Mesto.

Til tross for at Thingnes Bø måtte bruke fire ekstraskudd på standplass, var nok søndagens stafett i Finland en opptur etter verdenscuprennet dagen før. Der var han tross tredjeplassen lite imponert over egen form og «følte seg som en seigmann».

– I dag var det en god del bedre. Men det er nesten halvparten så kort, så det er ikke så mye slite seg ut på. Det var lettere forhold, men også en lettere kropp. Da blir jeg lettere til sinns også, sa Thingnes Bø til NRK etter løpet.

Han ble sendt ut på sisteetappen med en 24 sekunder stor luke av storebror Tarjei Bø. Og til tross for tre ekstraskudd på første og ytterligere ett på stående gikk han ut med en avstand på 35 sekunder etter siste skyting.

Selv med stavbrekk var seieren i boks.

Svenskestikk

Tarjei Bø traff på sine ni første skudd, og greide seg med det ene ekstraskuddet. Etter en tyngre dag på jaktstarten lørdag viste dermed eldstebror Bø at torsdagens verdenscupseier langt fra var noen bløff.

– Jeg tror vi er et lag som er sterkere enn noen gang. Det er veldig fint å ha startet sånn. Når Sverige har hausset opp til en bra duell, så er de et ekstra deilig ta det hjem til Norge, sa Bø til NRK.

Sverige ble nummer to på stafetten, mens Tyskland sikret tredjeplassen. De var henholdsvis 39,2 og 51,8 sekunder bak i mål.

Debutant

Før den tid hadde stafettdebutant Sturla Holm Lægreid sørget for en perfekt norsk start. Til tross for to ekstraskudd på andre skyting sendte han Vetle Sjåstad Christiansen ut i tet.

– Jeg er veldig lettet. Jeg var nervøs før start og følte litt press på å gjøre det bra, men jeg følte jeg fikk unnagjort en god etappe og sikret Norge et godt utgangspunkt, sa Lægreid til NRK.

– Jeg er spesielt fornøyd med liggende. På stående gikk jeg og Émilien Jacquelin hardt inn for å skape en luke til de bak. Da ble det en spennende duell der begge begynte med bom. Heldigvis satte jeg mine ekstraskudd.

Det gjorde ikke franskmannen, som måtte ut i strafferunden. Laget, som var det eneste som slo Norge i stafett i fjor, endte til slutt på 8.-plass.

Christiansen fulgte opp med identisk skyteresultat som Lægreid.