Østberg mester på nivå to i rally-VM

Med det ble han Norges første verdensmester i rally siden Petter Solberg vant eliteklassen i 2003.

– Dette er utrolig. Jeg er så glad, for det har vært så mange oppturer og nedturer gjennom hele året. Vi vinner dette mesterskapet som «underdog». Det er blitt gjort en utrolig jobb med å utvikle vår Citroën, sa Østberg i intervjuet med VM-arrangøren.

Han deler tittelen med kartleser Torstein Eriksen. Østberg har i flere år kjørt på øverste nivå (WRC), men i år har han deltatt i klassen under (WRC2).

Nye regler

33-åringen kom til Monza vel vitende om at han måtte havne foran Pontus Tidemand fra Sverige gjennom helgen for å sikre VM-seieren. Etter 16 fartsprøver var det til slutt 25,6 sekunder som skilte de to.

Østberg var i år best i sin klasse i de tre første VM-rundene han deltok i. Ifølge VG ble det ekstra spenning rundt WRC2-tittelen da reglene i høst plutselig ble endret. Før endringen var det fire av fem VM-runder som telte i sammendraget, og man kunne ikke kjøre flere enn fem av årets sju runder.

De nye forutsetningene sa at fem runder skulle telle. I tillegg kunne man kjøre flere enn fem VM-runder. Dermed falt det ikke en avgjørelse om tittelen før søndag.

Ogier vant igjen

I eliteklassen kjørte Sébastien Ogier inn til sin sjuende VM-triumf. Franskmannen vant Rally Monza og sikret seg med det statusen som verdensmester nok en gang.

Før helgens runde jaget Elfyn Evans sin første VM-tittel, men waliseren fikk drømmen knust da han på den 11. fartsprøven mistet veigrepet og krasjet ut av det italienske rallyet.

Evans hadde 14 poengs ledelse til Ogier før sesongavslutningen.

Andreas Mikkelsen kjørte også i Monza. Den norske WRC3-føreren ble nummer seks på den totale sammenlagtlisten for rallyet, mens Østberg tok 9.-plassen.

Oliver Solberg, sønn av Petter Solberg, ble nummer sju. 19-åringen kjører rally med svensk lisens.