Hovland i seierskampen i Mexico etter storspill

Etter en god åpningsrunde på 67 slag falt Hovland noen hakk med en 69-runde fredag. Lørdag innledet han dagen med bogey, men det ble også dagens eneste. Siden kom birdiene tett, og etter avsluttet runde var han åtte slag under par for dagen.

Totalt er han 14 slag under par. Han er to slag bak argentinske Emiliano Grillo og ett bak amerikanske Tom Hoge. De brukte henholdsvis 68 og 65 slag lørdag.

Hovland fikk sin første birdie på 2. hull. Deretter ble det tre på rad på 5., 6. og 7. hull, og en ny birdie på 9. hull sørget for at han var fire slag under par halvveis.

På siste halvdel av runden ble det ny birdie på 13. hull før han igjen greide tre strake på 15., 16. og 17. hull. Da han gikk av banen var han alene på 2.-plass, ett slag bak Grillo, men argentineren vant nok et slag på de siste hullene han spilte, og Hoge klatret forbi Hovland.

Bare en spiller hadde en bedre runde enn Hovland lørdag. Det var amerikanske Justin Thomas, som med en 62-runde klatret 28 plasser til delt 5.-plass. Adam Long og Maverick McNealy tok seg i likhet med nordmannen rundt banen på 63 slag.

Kristoffer Ventura greide ikke cuten halvveis i farens hjemland. Han var tre slag fra å få spille videre.