United vendte til seier i femte bortekamp på rad – stjernescoringer senket West Ham

United har havnet under i de fem siste bortekampene i Premier League, men kommet tilbake og tatt seieren i samtlige. Lørdag ble laget totalforvandlet fra første til andre omgang, etter at Marcus Rashford og Bruno Fernandes hadde kommet inn fra benken.

I første omgang hadde United knapt et skudd på mål. Tomas Souceks mål ga West Ham ledelse til pause. Men etter hvilen hadde United sjanser i fleng, og etter et stjernemål fra Paul Pogba sikret Mason Greenwood og Marcus Rashford seieren med hvert sitt flotte mål.

Med seieren er United oppe på fjerdeplass, bare to poeng bak lederduoen Liverpool og Tottenham, etter ti spilte kamper. Tirsdag venter avgjørende kamp mot Leipzig i mesterligaen, før det er duket for storkamp og byderby mot Manchester City på Old Trafford neste lørdag.

– Det er en merkelig situasjon når du ser det United-laget i første omgang, og nå er de i topp fire og to poeng fra serieledelse. Det er galskap, sa United-legende Gary Neville i Sky Sports sending.