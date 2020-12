Bekymret Thingnes Bø etter tredjeplass: – Føler meg som en seigmann

– Det kjennes egentlig helt greit ut. Jeg synes ikke resultatet er så sykt viktig. Jeg føler meg ikke helt til stede, verken fysisk eller mentalt. Det er det som skremmer meg, sa Thingnes Bø, som ble nummer tre i løpet, til NRK.

– Jeg føler meg litt som en seigmann. Det er ingen rytme eller fysikk i det jeg driver med. Det er mye energi jeg ikke får valuta for senere, fortsatte han.

Skiskytteren fra Stryn peker på at lite søvn den siste uken kan være en årsak til den tunge kroppen.

– Jeg må finne roen og legge inn litt trening de neste dagene, så få jeg håpe det snur.

Dermed må han vente på sin 50. verdenscupseier. Neste mulighet kommer i Hochfilzen neste helg da det nok en gang skal konkurreres i sprint og jaktstart.

Lægreid imponerte

Thingnes Bø fikk en drømmestart med høy fart på første runde, som ble fulgt opp med fullt hus. Dermed tok han over ledelsen fra storebror Tarjei Bø.

Etter å ha gått ut som nummer 18 og 40 sekunder bak Thingnes Bø, kom Samuelsson seg opp i ryggen til stryningen før siste skyting. Der måtte Bø se Samuelsson forsvinne først ut i skogen etter å ha bommet to ganger. Svensken greide seg med én og kunne sikre sin første verdenscupseier.

– Den er fantastisk gøy. En heftig dag for meg. Det var heftig å kunne skyte om seieren med Johannes. Det kommer jeg til å huske lenge, sa Samuelsson til NRK.

På sisterunden ble Thingnes Bø også slått av franske Fabien Claude, mens Sturla Holm Lægreid leverte en sterk fjerdeplass.

Sterk laginnsats

Tarjei Bø, som torsdag skjøt feilfritt og tok sin første verdenscupseier siden 2017, fikk en tøff start på rennet med tre bom på første skyting. Etter to fulle hus ble det to runder etter siste skyting, og det holdt til 12.-plass i mål.

Johannes Dale lå lenge godt an i de finske skoger. Etter to fulle hus kom han inn nærmest Thingnes Bø til tredje skyting. Tre bom på stående sørget derimot for at han måtte ta til takke med 9.-plass.

– Den siste stående var vanskelig. Det kom det noen vindkast. Ti blanke treff på liggende er jeg godt fornøyd med, og i sporet kjentes det bra ut. Så fikk jeg en bom på første stå, det er greit nok, men to bom på siste er for mye, sa han til NRK etter løpet.

Vetle Sjåstad Christiansen endte på 7.-plass. Han åpnet med en bom på hver av de liggende skytingene, men gikk seg opp etter å plaffet ned alle blinkene på stående.

Siste nordmann, Erlend Bjøntegaard, ble nummer elleve.