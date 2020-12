OL-utsettelsen vil koste arrangøren over 20 milliarder ekstra

Utsettelsen vil gi ytterligere 13 milliarder i driftskostnader, mens 800 millioner skal gå til tiltak mot koronaviruset, opplyste arrangøren fredag.

Utgiftene kommer på toppen av de omtrent 114 milliarder kronene som lekene tidligere er blitt budsjettert til. Ekstrakostnadene vil bli delt mellom byen Tokyo, OL-organisasjonskomiteen og den japanske regjeringen.

De økte utgiftene kommer i en tid der meningsmålinger allerede har vist at et flertall av japanere mener at lekene bør utsettes ytterligere eller avlyses.

Tokyo-OL er det første som blir utsatt siden de første lekene i ble arrangert i Aten i 1896. Tre sommerleker og ett vinter-OL er derimot avlyst som følge av verdenskrigene.