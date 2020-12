Therese Johaug tildelt Egebergs Ærespris

– Jeg blir jo veldig rørt når jeg står og hører på begrunnelsen. Det er en pris som kanskje er det aller største å få i norsk idrett, og en pris jeg setter utrolig stor pris på, sa Johaug da hun mottok hederen i forbindelse med norgescupen på Sjusjøen.

Johaug får prisen for sine prestasjoner på internasjonalt toppnivå i langrenn og på nasjonalt toppnivå i friidrett. I tillegg til dette skal en kandidat også oppfylle kravet om å være en god rollemodell for idretten.

Kontroversielt

Det er på dette punktet det har vært diskutert om Johaug fortjener prisen ettersom hun tidligere har vært utestengt for brudd på det internasjonale dopingreglementet.

Komiteen for Egebergs Ærespris påpeker i begrunnelsen at Johaug ikke er dømt for å ha prøvd å jukse.

– Johaug er verken tiltalt eller dømt for forsøk på juks, hun er tiltalt og dømt for brudd på dopingreglementets krav til aktsomhet fra utøveren. Komiteen mener imidlertid at uaktsomheten alene ikke kan diskvalifisere Johaug som en god rollemodell, skriver den.

– Jeg setter stor pris på at de ser at det er forskjell på å gjøre ting bevist og ubevisst, sier Johaug, som likevel er klar på at diskusjonen om dopingutestengelsen ikke var til å komme unna.

– Jeg har fokusert på prestasjonene i sporet, og så er det ikke jeg som har bestemt at jeg skal få denne prisen, legger hun til.

Jubel i skiforbundet

Det var Norges Skiforbund som nominerte Johaug til prisen for hennes prestasjoner i 2019, da hun både ble verdensmester i langrenn og vant NM-gull i terrengløp.

– Johaug er alltid blid og positiv og bidrar med sin kunnskap og kompetanse inn i den norske langrennssporten. Norges Skiforbund mener Johaug er et forbilde både nasjonalt og internasjonalt, samt at hun er en god ambassadør for skisporten generelt og langrennssporten spesielt, skriver de i begrunnelsen.

Skipresident Erik Røste er glad for at Johaug fikk den prestisjetunge prisen.

– Dette har virkelig Therese fortjent. En rå idrettsutøver med enorm treningsvilje og mental styrke, som gir resultater både i skiløypa og på friidrettsbanen. En utøver som viser vei for unge idrettstalenter med sin åpenbare glede over å trene og konkurrere. Therese er en unik utøver. Gratulerer så mye, sier Røste til NTB.

Egebergs Ærespris er en av norsk idretts høyeste utmerkelser, og i reglementet står det blant annet at kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier.