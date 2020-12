Gullthrilleren norsk kvinnefotball aldri har sett maken til: – Et drømmescenario

Vålerenga, Rosenborg eller Avaldsnes? Søndag blir det klart hvem som avløser LSK på tronen. Etter seks strake seriemesterskap er kanarifuglene fra Lillestrøm ute av gullkampen før alt skal avgjøres.

På tabelltoppen leder Vålerenga på bedre målforskjell enn Rosenborg, mens tredjeplasserte Avaldsnes kun har poenget opp til de fremste tittelkandidatene.

Vålerenga har fire plussmål til gode på Rosenborg.

Gulldramaer av det kaliberet som nå utspiller seg, er ikke hverdagskost på øverste nivå i norsk kvinnefotball. Siden seriespillet ble etablert i 1984, har aldri tre klubber kjempet en så tett kamp om tittelen.

– Det er nesten så man må klype seg litt i armen. Det er klart dette er et drømmescenario for oss, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, til NTB.

– Det ene er den spenningen vi opplever, og det andre er at det før sesongen var mange dystre spådommer om at nivået i Toppserien skulle bli så mye dårligere. Jeg må si at de spådommene ikke har slått til. Det har vært et veldig høyt nivå i ligaen generelt sett, og nå topper vi kransekaka med tre lag som kan vinne, utdyper hun.

Historisk jevnt

I 2006-sesongen sto Trondheims-Ørn, Kolbotn og Røa alle med gullsjanse foran siste serierunde, men Ørn hadde da tre poengs luke til lagene som jaktet bak. Trønderklubben møtte den gang gullrival Kolbotn i siste kamp og måtte se seriemesterskapet glippe på målstreken med 0-2-tap hjemme i Trondheim.

Også ved enkelte andre anledninger har gullet blitt avgjort og delt ut i siste runde, men aldri har kun ett poeng skilt tre lag foran den avgjørende serieomgangen.

– Dette er historisk, og det er takket være satsingen som skjer rundt omkring i flere klubber. Det har blitt jevnere, og flere kan konkurrere mot de beste. At en storhet som Røa kan rykke ned, sier det meste, sier Hege Jørgensen.

Den dramatiske serieinnspurten merkes også på oppmerksomheten rundt Toppserien og norsk kvinnefotball. Interessen er stor.

– Det er denne oppmerksomheten vi alle har drømt om. Dette er dette vi drømte om for 20 år siden. Det er veldig gøy, og jentene fortjener det, sier Jørgensen.

Vålerenga i førersetet

Søndag møtes ingen av tre gullkandidatene innbyrdes. Serieleder Vålerenga får besøk av Arna-Bjørnar i Oslo, mens Rosenborg og Avaldsnes avslutter borte mot henholdsvis Klepp og Sandviken.

Vålerenga-seier på eget gress sikrer klubbens første gull med mindre Rosenborg vinner sin kamp på Jæren med langt større sifre.

Serielederen kommer samtidig til søndagens kamp med et rykende ferskt 2-3-tap for hovedstadskollega Lyn i bagasjen.

Kvinnefotball-leder Jørgensen vil ikke spå utfallet av gulldramaet.

– Det er utrolig vanskelig, og det er det som er gøy. Uforutsigbarheten. Det at bunnlagene kan ta poeng fra topplagene, gjør det spennende, sier hun.

Kampstart søndag er klokken 13.