Imponert og sjarmert TV-kommentator: – Oftedal er av en helt annen verden

Torsdag åpnet EM for Norge med 35-22 over Polen. Pettersen har godt over 40 år bak seg som spiller og trener på toppnivå i norsk og internasjonal håndball.

Sjelden eller aldri har han sett noe lik Bredal Oftedal.

– Hun er min yndlingsspiller, og jeg ser like mye damehåndball som herrehåndball selv om jeg trener et herrelag (Kristiansand), sier Pettersen til NTB.

– Oftedal er fantastisk. Hun har noen finter helt ut av en annen verden, er flink til å finne linjespilleren og har etter hvert også begynt å skyte litt fra gulvet. Det tror jeg er viktig for alle bakspillere.

– Hun er etter min mening verdens beste kvinnelige håndballspiller, og det til tross for at hun har litt å gå på i forsvar, men i angrep er hun en fryd å se på, sier Pettersen.

Han fikk mye ros for TV-jobben under Japan-VM for et år siden. Der var Bredal Oftedal med hele veien til en litt skuffende norsk 4.-plass.

Lenge

Oftedal var fornøyd med åpningskampen.

– Jeg synes det var mye bra, og så er det jo slik at det er litt forskjellig hvordan det er med nervene foran en slik kamp, sier hun til NTB.

Landslaget kommer til å være sammen 29 dager i ett strekk om det blir medaljekamp i EM.

Brakkesyken har slått ut flere lag tidligere, og med koronarestriksjonene som nå foreligger, er risikoen for dette enda større enn tidligere. Her er Bredal Oftedal også viktig, ifølge Pettersen.

– Hun er en åpenbar kapteinstype, sier han.

Tørke

Norge vant tre av de fire første mesterskapene under ledelsen til Thorir Hergeirsson. Laget kom i samme syklus i perioden 2014–16 med tre titler og en bronsemedalje.

Siden har det stoppet opp. Norge står med VM-sølv fra 2017 og ellers 4.- og 5.-plass på de tre siste mesterskapene.

Lørdag møter Norge Tyskland, og mandag er Romania motstander.