Hovland med solid åpningsrunde i Mexico – er på femteplass

Nordmannen spiller sin første turnering på PGA-touren siden 9. november, og han viste at formen er intakt. Særlig mot slutten av 1. runde imponerte Hovland. Han gikk de fem siste hullene på fire slag under par.

Hovland startet runden på 10. hull og fikk en fin start med birdie på hull 11. En bogey på 18. hull gjorde imidlertid at han lå på par halvveis.

På banens femte hull puttet han til eagle ved å bruke tre slag på par fem-hullet. Han fulgte opp med birdier på hull sju og ni og endte på 67 slag totalt.

Kristoffer Ventura gikk runden på ett slag over par og ligger på delt 70.-plass. Dermed ligger han an til å måtte kjempe for å klare cuten i turneringen.

Russel Knox er eneste som gikk seks under par. Chileneren Joaquin Niemann, Emiliano Grillo fra Argentina og Tom Hoge fra USA gikk alle fem under par og leverte bedre enn Hovland. Han deler femteplassen med sju andre spillere.