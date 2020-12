Sandefjord straffes i rasismesak – får bot og publikumsnekt

Sandefjord opplyser på sine nettsider at eliteserieklubben godtar boten på 20.000 kroner og publikumsnekten i søndagens kamp mot Viking. Det er doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund som har gitt straffeutmålingen.

Det var i oktober at en frivillig vakt knyttet til Sandefjord Fotball ytret tilropene. Personen erkjente hendelsen etter kampen, og klubben varslet tidlig at vedkommende ville bli utestengt fra lagets hjemmekamper for alltid.

Episoden skjedde etter at Camara entret banen på tampen av Vålerengas 3-0-seier. Den kom få dager etter at norsk idrett, med toppfotballen i spissen, hadde lansert en ny kampanje mot rasisme. Alle spillerne har siden hatt på seg et rødt armbånd med den hvite påskriften «#Stopp».

To uker før hendelsen i Sandefjord opplevde Kristiansund-stjernen Amahl Pellegrino å få rasistiske tilrop fra tribuen i en kamp borte mot Aalesund. Forrige måned fikk AaFK bot på 10.000 kroner og tilskuersnekt i én hjemmekamp.

Sandefjord må betale mer fordi det var en vakt som sto bak det rasistiske tilropet.