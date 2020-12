Jarstein om Norges trenerskifte: – Vi får en veldig klar og tydelig leder

– Jeg hadde ham på G17 eller G18 også. Jeg husker ikke så mye fra det, det er snart 20 år siden, men vi får nok en veldig klar og tydelig leder, som forventer at alle gir 100 prosent. Han har nok en god plan. Det blir spennende. Jeg tror han er en veldig bra trener for Norge, sier Jarstein til TV 2.

Solbakken overtar trenerrollen fra Lars Lagerbäck 7. desember. Mohamed Elyounoussi forteller til VG at landslagsspillerne fikk vite om ansettelsen like før det ble offisielt.

– Jeg har ikke rukket å tenke så mye. Det er litt tidlig å si så mye, sier han til avisen.

England-proffen Leo Skiri Østigård ser fram til å få Solbakken som Norge-sjef.

«Det er først og fremst meget spennende. Han virker som en rå type som er klar i sine meninger. Jeg tror det kan passer landslaget veldig bra. Samtidig må jeg også si at jeg er takknemlig for at jeg ble tatt med av Lars, som har gjort mye bra for landslaget», skriver Østigård i en tekstmelding til Nettavisen.