Ståle Solbakken ny norsk landslagssjef

Det opplyser Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding torsdag formiddag.

– Jeg er stolt og beæret over å ha blitt spurt. Vi har hatt dialoger før, men da har det av ulike grunner ikke ført helt fram. Jeg er supermotivert, superglad og ser fram til å kaste meg ut i dette når karantenen er over på søndag, sa Solbakken på en digital pressekonferanse torsdag.

– Det er en spennende spillergruppe, også er det å trene landet sitt. Økonomisk fant vi veldig fort en løsning sammen, sa han videre om hvorfor han tok jobben.

Mye å bygge på

Solbakken ville ikke si noe konkret om hva som ville bli utfordringene framover.

– Jeg har sett alle landskampen og synes de har gjort en god jobb. Det er progresjon og mye å bygge på.

– Jeg må gå i dybden, se kampene igjen og bli bedre kjent med spillerne. Når jeg har gjort det, er det lettere å svare på hva de store utfordringene blir. Jeg har noen formeninger, men vil ha den lille tvilen til gode.

Solbakken skulle opprinnelig etterfølge Egil «Drillo» Olsen som landslagssjef i 2012, men ble løst fra kontrakten for å bli Köln-trener i tysk Bundesliga.

Lagerbäck: – Trist

Hedmarkingen fikk tidligere i høst sparken som trener i FC København. Han hadde en rekke suksessrike sesonger med den danske hovedstadsklubben. Samtalene mellom NFF og Solbakken har pågått i noen uker, opplyser forbundet.

– Ståle er en stor trenerkapasitet som kjenner norsk fotball meget godt. Han har god trenererfaring, og han har levert sterke prestasjoner internasjonalt gjennom mange år, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Lars Lagerbäck skulle gjerne ha fortsatt som norsk landslagssjef i fotball.

I en pressemelding er 72-åringen klar på at han fratrer etter et forbundsønske fra fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Lars Lagerbäck er ferdig som norsk landslagstrener. Foto: NTB

– Nå ville NFF i stedet ha en «langsiktig løsning» med tanke på både VM- og den påfølgende EM-kvalifiseringen, sier Lagerbäck og fortsetter:

– Det er alltid trist å forlate et lag man har jobbet med i mange år, særlig med tanke på vårt støtteapparat som har bidratt til våre prestasjoner på en veldig bra måte.

– Videre har spillergruppen med noen få unntak på alle måter vist en profesjonell holdning og gjort en veldig god arbeidsinnsats, sier 72-åringen videre.

Lagerbäck, som tok over etter Per-Mathias Høgmo, takker spillerne og støtteapparatet for fire hendelsesrike år. Han ønsker landslaget lykke til videre i kampene som kommer.

Hadde kontrakt til 2022

Lagerbäck hadde kontrakt med Norges Fotballforbund fram til og med VM-kvalifiseringen og et eventuelt sluttspill i 2022, men svensken trer nå til side.

– Der vi er nå, i overgangen mellom to kvalifiseringer, ønsker vi å trekke perspektivet minst fire år fram, i første omgang til og med EM i 2024. I et sånt perspektiv var det naturlig å innlede samtaler med Ståle Solbakken, sier Svendsen.

Fakta om Ståle Solbakken Født: 27. februar 1968 (52 år) i Kongsvinger. * Klubber som spiller: Grue (1984-89), HamKam (1989-94), Lillestrøm (1994-97), Wimbledon (1997-98), AaB (1998-2000), FC København (2000-01). * Landskamper for Norge: 57 (9 mål). * Klubber som trener: HamKam (2002-05), FC København (2006-11), Köln (2011-12), Wolverhampton (2012-13) og FC København (2013-2020). * Var assistenttrener på A-landslaget under Nils Johan Semb (2002-03). * Solbakken ble ansatt av Norsk Fotballforbund for å etterfølge Egil Olsen som landslagssjef fra 2012, men ble løst fra den avtalen for å bli Köln-trener. * Også i 2017 var Solbakken ønsket som landslagstrener, men han valgte å takke nei. Lars Lagerbäck ble ansatt. * Meritter som trener: Dansk seriemester med FCK 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 og 2019. Dansk cupmester med FCK i 2009, 2015, 2016 og 2017. Royal League-vinner med FCK 2006. Ledet FCK til gruppespillet i mesterligaen i 2006, 2010, 2013 og 2016. I 2011 tok Solbakken FCK til åttedelsfinale i mesterligaen, hvor laget ble slått ut av Chelsea. * Forlenget i 2019 kontrakten med FC København til 2023. * Fikk 10. oktober sparken som trener i FCK etter svake resultater.

Egil «Drillo» Olsen mener valget av Solbakken er godt timet og at det kan være starten må en god periode for Norge.

– Jeg er veldig fornøyd. Han skulle vært det for lenge siden, men det passet bra med timingen. Vi får en trener fra øverste hylle. En meget dyktig trener, sier Olsen til NTB.

– Et landslag på stell

Lagerbäck tok over det norske landslaget vinteren 2017. Etter nesten fire år i sjefsstolen er det slutt.

– NFF vil takke Lars for den jobben han har gjort med våre beste menn. I løpet av hans tid har vi fått fram en hel ny generasjon landslagsspillere, som sammen med veteranene lover godt for fremtiden. Med Lars ved roret har vi løftet oss 40 plasser på FIFA-rankingen, sier fotballpresidenten.

Norge greide ikke å kvalifisere seg til sluttspill under Lagerbäck, som tok over etter Per-Mathias Høgmo. Herrelandslaget har ikke vært i et mesterskap siden EM i 2000.

– Vi vant vår gruppe i Nations League i 2018 og vi var på god vei til å ta enda et steg opp i høst, men vi lykkes dessverre ikke i playoff-kampen for neste års EM. Det er et landslag på stell Ståle nå overtar og skal videreutvikle, understreker Svendsen.