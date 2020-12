United tapte for PSG og lever farlig – Solskjær medga feilvurdering

Ettersom United gikk på en smell hjemme mot PSG så må de ta minst ett poeng borte mot Leipzig tirsdag i neste uke for å sikre avansement. Manchester United, PSG og Leipzig står alle med 9 poeng, mens Basaksehir har 3 poeng og er utslått. PSG tar imot det tyrkiske laget i neste uke.

Neymar scoret to ganger for PSG i en kamp der United spolerte flere gode muligheter mens det sto 1-1. Ole Gunnar Solskjær må tåle kritikk for at han ikke byttet ut Fred før brasilianeren pådro seg rødt kort 20 minutter før slutt.

– Fred var litt heldig som unngikk rødt i første omgang. Jeg vurderte å ta ham av i pausen, men han hadde vært god, og vi snakket om at han skulle holde hodet kaldt. Det andre gule kortet var feil, men jeg må i etterpåklokskapens lys medgi at jeg burde ha byttet ham ut, sa Solskjær.

– Det var en veldig god kamp som hadde fortjent tilskuere. Med litt bedre avslutninger burde vi ha avgjort kampen. Vi hadde dem på et tidspunkt, la han til.

Paris Saint-Germain var ute etter å revansjere 1-2-tapet for United i åpningsrunden i oktober. Nå var det derimot en litt annen utgave av PSG. Laget var mer samspilt, ikke minst lagets to store stjerner Neymar og Kylian Mbappé.

Neymar avsluttet et giftig angrep med å sende ballen i mål etter seks minutter. Neymar og Mbappé kom på en kontring, og et ryggende Manchester United-forsvar fikk problemer. Et skudd fra Mbappé endte i en bue i beina på Neymar ute på kanten, og han slo til på direkten.

Skalling?

Etter 21 minutter syntes Fred å ha mistet hodet og skallet til Leandro Paredes. Episoden skjedde bak dommernes rygg, og det hele måtte studeres på VAR. Brasilianeren slapp unna med et gult kort, til manges forundring.

– Det var merkelig. Det var enten rødt kort eller ingenting, sa United-forsvarer Harry Maguire til BT Sport og kritiserte dommeren også for situasjonen der Fred fikk sitt annet gule kort.

– Det skulle ikke vært gult. Jeg sto to meter unna, og han vant ballen. Linjemannen var lenger unna.

Manchester United klarte å ta seg tilbake i kampen igjen etter åpningssjokket. Etter 32 minutter gikk en avslutning fra Marcus Rashford i mål via PSG-forsvareren Danilo. Målet kom etter at United klarte å holde trykket oppe på PSGs banehalvdel.

Edinson Cavani møtte sine gamle lagkamerater. I spann med Bruno Fernandes har uruguayaneren vist seg som en giftig spiller. Mot slutten av omgangen kombinerte Fernandes og Cavani, men portugiseren valgte å gå selv og gikk seg bort.

Nesten Cavani

Etter sidebytte fikk United kampen inn i sin gate. På en giftig overgang fikk Cavani muligheten til å sende laget sitt i ledelsen, men lobben fra langt hold gikk i tverrliggeren. Anthony Martial klarte heller ikke sende returen i mål.

PSG hadde derimot ikke sagt sitt. Mbappé var stadig en trussel. Det franske hovedstadslaget fikk flere gager etablert seg oppe på Uniteds banehalvdel. Det ble farlig da Florenzi fikk lagt inn til Marquinhos fra dødlinjen, men sistnevnte var ute av balanse slik at headingen endte i tverrliggeren.

Så var det David de Geas tur til å vise klasse da han stoppet innbytteren Mitchel Bekkers skudd som var på vei inn borte ved stolperoten.

Rødt kort

Marquinhos var derimot våken inne i feltet etter den påfølgende corneren og fikk pirket ballen i mål. United-forsvaret fikk aldri klarert ballen skikkelig etter det voldsomme trykket.

Kort etter ble Fred sendt i dusjen etter sitt annet gule kort. Det var nok lite lurt taktisk å sende brasilianeren utpå etter pausen. Han er en mann som aldri legger mye mellom i taklingene.

Paul Pogba fikk bare med seg det siste drøye kvarteret. Han hadde et giftig skudd fra 16 meter som strøk like over. Til tross for at United forsøkte seg klarte de ikke å få noe tellende ut av det.

Kylian Mbappé kunne kontret inn 3-1, men satte ballen noen få centimeter utenfor. Dermed gikk den franske yndlingen nok en gang målløs av banen. Neymar avsluttet derimot akkurat som han startet. Han var sist på ballen da han på overtid gjorde 3-1 på en kontring.

– Vi har fortsatt vår skjebne i egne hender, sa Maguire. Men med tap i Leipzig blir det bare europaligaspill på nyåret.