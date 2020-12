Statsministeren: – Idretten blant de vanskeligste områdene å jobbe med

Til NTB beskriver statsministeren nettopp idretten som et av de vanskeligste områdene for myndighetene å håndtere etter virusutbruddet.

De siste ukene har smittetilfellene i norsk idrett økt i takt med smitten i resten av befolkningen. Solberg avviser at man burde vært strengere med idretten, selv om blant annet toppfotballen har fått spesialunntak for å kunne spille kamper.

– Jeg tenker at vi har vært passe strenge. Jeg må innrømme at det er et av de vanskeligste områdene å jobbe med. Både i åpningen av idretten og tempoet i det … Alle var enige om at vi skulle åpne for barn og unge først. Men vi fikk ikke engang åpnet før presset kom om at alle over 20 år skulle få spille også, sier Solberg.

– Måtte myke opp

I oktober kom første del av gjenåpningen av breddeidretten for dem over 20 år, og alt så ut til å gå riktig vei. Men en ny bølge med koronasmitte satte en effektiv stopper for ytterligere oppmykning.

– Vi har sett at når smittetrykket er så høyt som det er nå, så er unntak fra énmetersregelen krevende. Folk som reiser og er på stevner og i aktivitet, er mye tettere på hverandre enn man tror. Det er ikke bare akkurat når du takler på fotballbanen. Det er mange andre kontaktflater i den aktiviteten, sier Solberg og skyter inn:

– Det er ikke noe poeng i å diskutere om vi skulle ha vært strengere. Vi har vært så strenge som vi har vært nødt til, samtidig som man har opprettholdt aktivitet.

Statsministeren sier at man ville ha undergravd respekten i befolkningen dersom man ikke hadde åpnet opp for idrettsaktivitet i sommer.

– Vi kunne ikke latt være å gjøre den oppmykningen. Det hadde ikke vært forståelse for det. Vi kunne jo ikke hermetisere Norge når du hadde under ti smittede personer per 100.000. Vi har også en lov som sier at smitteverntiltakene skal være proporsjonale i forhold til problemet, poengterer hun.

Nødvendig med håndball-nei

Helseminister Bent Høie (H) er enig med Solberg og synes regjeringen har truffet greit med lover og regler for idretten. Han viser blant annet til situasjonen rundt håndball-EM, der Norge sa fra seg arrangørrollen.

Inn mot mesterskapet i Danmark har det vært fullt koronakaos i flere lag.

– Om vi ser til håndball-EM, ser vi jo at regelen i vi har i Norge, med at hele laget må i karantene ved smitte, har vist seg å være en nødvendig regel, sier Høie.

Han liker også at Norges Skiforbund tok ansvar ved å droppe de to kommende verdenscuphelgene i langrenn og får støtte av helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Det tror jeg er kloke vurderinger basert på den alvorlige smittesituasjonen i Europa, sier Guldvog til NTB.