Koronakaos i NFL, men Steelers fortsatt ubeseiret

Det skjedde etter at kampen måtte utsettes tre ganger på grunn av 23 tilfeller av koronasmitte i Ravens-stallen. Laget var svært redusert også onsdag og manglet blant mange andre sin quarterbackstjerne Lamar Jackson, men greide likevel å skape spenning.

Reserven Robert Griffin III slet med å få i gang angrepsspillet. Så måtte han ut med skade, og tredjevalget Trace McSorley fullførte kampen. McSorley var en av 11 spillere som ble forfremmet fra klubbens skyggetreningslag slik at man kunne stille lag i Pittsburgh.

Komikveld

Like ille som for Denver Broncos var det ikke for Ravens. Broncos måtte i helgen spille sin kamp mot New Orleans Saints selv om alle fire quarterbacker var i koronakarantene. Mottakeren Kendall Hinton måtte til pers som quarterback og satte en uønsket NFL-rekord da laget fullførte flere pasninger til motspillere enn til medspillere i løpet av kampen. Broncos var sjanseløse offensivt og tapte 3-31.

Broncos ba forgjeves om utsettelse. NFL var nådeløs fordi koronaprotokollen ikke var overholdt. Tredjevalget Jeff Driskel testet positivt, og de tre andre quarterbackene måtte i karantene da det ble klart at de ikke hadde fulgt reglene for smittevern og sosial distanse.

– Det virker som ligaen ville statuere et eksempel, sa forsvareren Kareem Jackson.

Synd på dem

NFL-ledelsen er fast bestemt på å fullføre grunnserien selv om antall smittetilfeller stiger kraftig. San Francisco 49ers må dessuten trene og spille to hjemmekamper langt fra hjemmearenaen i Santa Clara, etter at lokale myndigheter har skjerpet tiltakene.

Niners kommer til å spille sine to neste hjemmekamper i Arizona.

Avhengig av lokale tiltak spilles noen NFL-kamper for et begrenset antall tilskuere, andre for tribuner fylt bare med pappfigurer.

– I dag syntes jeg synd på papptilskuerne, sa Saints-trener Sean Payton etter den parodiske kampen i Denver.