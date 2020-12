Mowinckel tilbake fra skademarerittet: – Villig til å ta risikoen igjen

Mowinckel stiller i helgen til verdenscupstart for første gang på svært lenge. Alpinisten er blant tre utøvere Norge sender til St. Moritz. 28-åringen ødela korsbåndet under et renn i Andorra i mars 2019. Senere samme år fikk hun på nytt en skade i kneet.

– Jeg er vanvittig glad for å være tilbake i den her situasjonen. Det føles som å bli gitt en ny sjanse, sier Mowinckel.

På et digitalt pressetreff røpet Mowinckel at hun i sine mørkeste stunder har kjent på trusselen om å måtte legge opp, men at det var som å få meningen tilbake i livet da hun fikk skia på beina igjen i august.

– Har du tenkt på å legge opp?

– Kanskje et par sekunder av gangen. Overordnet har jeg nok ikke tenkt på det, men bruddvis og i enkelttilfeller kan det ha skjedd. Men jeg kom alltid tilbake til at det her er noe jeg virkelig brenner for. Jeg sa det vel da jeg kom tilbake på ski igjen, at det er deilig å finne meningen med livet igjen.

Vil ikke love topplasseringer

Hun gjør comeback først og fremst for å se hvordan kneet og hodet tåler en konkurransesituasjon, som gir andre utfordringer både fysisk og mentalt.

– Selvfølgelig kommer situasjonen rundt kneet til å være noe jeg er spent på, og jeg vet konsekvensene av det jeg har vært gjennom. Jeg er villig til å akseptere den risikoen igjen, men jeg er selvfølgelig spent, sier Mowinckel.

– Er det realistisk å tro på topplasseringer allerede denne sesongen?

– Det her tror jeg at jeg må ta steg for steg. Det blir litt urealistisk for min del, men jeg har samtidig lyst til å komme dit så fort som mulig. Så får man se hvordan det går, men jeg stiller ikke nå bare for å se hvordan det går, det er også fordi jeg har lyst til å vise det jeg har inne.

OL-sølvvinneren la ikke skjul på at det har vært vanskelig å kjempe seg tilbake, først fra skaden, så fra tilbakeslaget.

– Dette er noe jeg har ventet veldig lenge på, og noe jeg gleder meg veldig mye til. Det er masse nerver, for det er lenge siden jeg var i en konkurransesituasjon. Det har ikke vært en knirkefri oppkjøring med tanke på det jeg har gått gjennom, men samtidig føler jeg at jeg er på et sted der det er verdt å prøve seg i konkurranse, sier hun.

– Jeg har fått bygget meg opp sakte, men sikkert hele veien siden jeg startet opp igjen på ski i august. Det fine med det er at ski for meg er som å sykle, og samtidig er det nok et par mentale barrierer jeg må gjennom for å tørre det jeg har gjort før også. Ferdighetsnivået skal være der, men så er det det å få det fram når det virkelig gjelder.

Stoler på alpinsportens coronaregler

Siden Mowinckel skadet kneet, er verden blitt rammet av en pandemi som også har satt sitt preg på idretten. Hennes vinterkolleger i langrennen har sagt nei til flere konkurranser før jul av smittefrykt.

– Selvfølgelig er det forskjellig fra idrett til idrett, men man følger de reglene som er satt og vurderer den situasjonen kontinuerlig. Men nå føler jeg at for vår del er det trygt å stille. Per nå har det vært veldig greit med alpint som det er, så får vi heller se framover, sier Mowinckel om coronasituasjonen.

Mowinckel tok i 2018 sølv i både storslalåm og utfor under OL i Pyeongchang. Året etter ble det VM-bronse i superkombinasjon i Åre. Det var Norges første alpinmedalje i et verdensmesterskap på kvinnesiden på 18 år.

Moldenseren reiser til Sveits sammen med Mina Fürst Holtmann og Kajsa Vickhoff Lie. Det står to super-G-renn på verdenscupprogrammet i St. Moritz. Konkurransene går lørdag og søndag.