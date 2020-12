TV-distributører la sammen inn bud på norsk fotball

Tirsdag gikk fristen ut til å legge inn bud på norsk fotball. Ifølge Kampanje er dagens rettighetshaver Discovery, TV 2 og Amedia tre av budgiverne.

Men trioen får konkurranse fra Altibox og Telenor. TV-distributørene har gått sammen i en oppsiktsvekkende allianse.

– Altibox og Telenor bekrefter at vi i fellesskap har lagt inn et bud i konkurransen om norske fotballrettigheter. Vi gjør dette fordi vi ønsker å tilby våre kunder og det norske publikummet norsk fotball i de kanalene som er enkelt tilgjengelig for dem, sier administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Altibox til Kampanje.

Skulle rivalene sikre seg fotballrettighetene på seks år fra 2023, er ikke planen å sitte på dem eksklusivt.

– Hvis vi blir valgt, ønsker vi å dele rettighetene med sentrale mediepartnere og tilby norske TV-distributører tilgang for å spre fotballinnholdet ut til alle og løfte engasjementet og interessen for norsk fotball, sier TV- og fastnettsjef Camilla Amundsen i Telenor.

Discovery har vist Eliteserien og 1. divisjon siden 2017. Selskapet bladde opp 2,4 milliarder for en rettighetsperiode på seks år.