Han fikk jobben for vel et år siden. Kontrakten hans løper til etter OL 2024.

– Jeg utelukker ikke at dette kan bli veldig, veldig ille, sier Senstad til NTB på spørsmål om hva som vil være et bra resultat for Polen mot Norge.

Han peker på en kamp i norsk eliteserie der Vipers Kristiansand nylig slo Lørenskog 45–19.

– Det kan være at forskjellen på Norge og Polen for tiden er enda større, sier Senstad.

– Vi hadde hatt et bra år fram til tidligere i høst, da vi fikk inn noen nye treningsrutiner. Men så ble tre nøkkelspillere skadd. Bredden i polsk håndball gjør at det er stor forskjell på de beste og nest beste, sier Senstad.

Koronasmell

Så slo koronapandemien ut store deler av hans sannsynlige EM-tropp.

– Så godt som alle spillere og trenere i polske klubber har vært slått. Selv ble jeg ikke rammet, og jeg er frisk som bare det.

Mandag før avreise til Danmark ble nok en sentral spiller skadd og meldt uaktuell for EM.

Idrettstrenere lever av resultater. Senstad står i en vrien situasjon, men han tror arbeidsgiveren hans kan se helheten.

– Jeg håper jo at ledelsen i polsk håndball ser at forutsetningene for oss i EM, er blitt veldig spesielle, sier nordmannen.

Forlot Norge

Senstad forlot jobben som trener i Storhamar da tilbudet fra Polen kom på bordet.

Tyskland og Romania møtes i den andre kampen i gruppe D torsdag. Tyskernes trener Henk Groener rekker ikke åpningen. Det er bekreftet av Det tyske håndballforbundet.

Han har vært covid-19-syk og ikke avgitt en negativ koronaprøve i tide til å være med fra start i mesterskapet.