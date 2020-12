Manchester City sikret gruppeseieren og fikk med seg Porto videre

Pep Guardiolas lag sikret avansement allerede forrige uke, men visste at ett poeng tirsdag ville sikre førsteplass og gunstigere seeding i trekningen av åttedelsfinalene. For Porto ville ett poeng holde til 2.-plass uavhengig av utfallet mellom gruppas to andre lag.

Det viste seg at Porto ville sikret avansement selv med tap, for Marseille vendte til 2-1-seier over Olympiakos og tok sine tre første poeng i gruppespillet.

Før den siste runden er Manchester City tre poeng foran Porto (og best i innbyrdes oppgjør), mens det derfra er sju poengs luke ned til gruppas to jumbolag.

Raheem Sterling var skarp for Manchester City og hadde flere gode sjanser til å sikre tre poeng for Manchester City. To ganger reddet Porto-spillere hans avslutninger på streken.

Annullert

Ti minutter før slutt trodde innbytter Gabriel Jesus at han hadde ordnet Manchester Citys femte strake seier i gruppespillet. Han satte inn returen etter at keeper Agustin Marchesin slo en stupheading i tverrliggeren, men målet ble VAR-annullert for en offside på Bernardo Silva i forspillet.

– Han er alltid på hugget, og han viste sin kvalitet da han fikk ballen i mål. Dessverre var det offside, men han endret kampen da han kom inn, med fart og vilje, sa Fernandinho til BT Sport.

– Det var viktig å ta poeng i en vanskelig bortekamp mot et godt lag. De kjempet hardt for poenget de trengte for å sikre avansement, og vi sikret gruppeseieren med en god prestasjon.

Manchester City gikk målløs av banen i mesterligaen for første gang på halvannet år, men har nå holdt nullen i fire europacupkamper på rad. Det er første gang siden 1969-70-sesongen, da klubben vant cupvinnercupen.

Payet-dobbel

I Marseille sørget to straffespark fra Dimitri Payet for at Marseille vant 2-1 selv om Olympiakos ledet til pause etter scoring av Mohamed Camara.

– Dessverre fikk vi ikke det tredje målet som ville sendt oss foran Olympiakos på innbyrdes oppgjør. Vi skal gi alt i Manchester neste uke, og så får vi sette vår lit til at Porto gjør jobben mot Olympiakos, sa Marseille-trener André Villas-Boas.

Olympiakos og Marseille kjemper om 3.-plassen som gir spill i europaligaen, og Marseille må ta flere poeng mot City enn Olympiakos tar mot Porto for å ende foran.