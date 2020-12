Vikings styreleder trekker seg: – Det har vært jævlig tøft

Det opplyste Sandvik på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Det har vært jævlig tøft de siste dagene. Det har gått ut over mye. Mine nærmeste … Hver morgen var det alltid noe nytt. Mange har støttet meg og sagt at det går over, men jeg har ikke følt det. Det har bare eskalert, innledet Sandvik på pressekonferansen.

Sandvik opplyser til Aftenposten at han tok avgjørelsen tirsdag. Sandvik vil fortsatt stå som eier og sponsor av klubben.

De siste dagene har det vært et stort medietrykk på klubben etter at det ble klart at Berntsen ikke får fortsette som hovedtrener etter årets sesong.

Berntsen hadde kontrakt ut sesongen 2021. Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen vil ta over hovedtreneransvaret fra og med årsskiftet.