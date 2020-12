Klæbo tar coronahensyn – dropper verdenscupen ut 2020

Det betyr at han ikke går renn de kommende verdenscuprennene i Davos 12.-13 desember og Dresden 19. og 20. desember.

Klæbo stiller trolig på 15 kilometer i fri teknikk i det nasjonale rennet på Lillehammer til helgen.

Det er coronapandemien som har fått Klæbo til å ta den beslutningen han har tatt, ifølge en pressemelding sendt av pappa Haakon Klæbo mandag.

– Jeg har følt på dette en stund. Det startet i forbindelse med verdenscupavslutningen forrige sesong. Usikkerheten ble ytterligere forsterket gjennom oppholdet i Ruka. Det virket tryggere før vi reiste enn det som ble situasjonen i Finland. Jeg føler at ski og konkurranser blir lite viktig i forhold til den pandemien som nå herjer over hele verden. Alle må gjøre sitt – og hva de mener er riktig. Dette er viktig og riktig å gjøre for meg, sier Johannes Høsflot Klæbo i pressemeldingen.

Klæbo ble nummer to i sprinten i verdenscupåpningen i Ruka. Han fulgte opp med overlegen seier på 15 kilometer klassisk og vant Ruka-trippelen sammenlagt etter å ha kommet først til mål under søndagens jaktstart.

Frykt

Klæbo har lenge spekulert i hvor aktiv han skal være i verdenscupen denne sesongen. Det er VM i Oberstdorf i februar/mars som er det store målet.

– Jeg føler det er helt feil å reise til internasjonale destinasjoner i disse tider. Det innebærer kontakt med mange mennesker. Det inkluderer fly, buss, flyplasser med mer. Jeg vil ikke utsette meg for dette. For meg blir det helt feil. Det tar jeg konsekvensene av, og jeg hopper av for denne gangen.

I pressemeldingen blir det poengtert at selv renn for juniorer i Trøndelag blir stanset av hensyn til smittevernet. Klæbo føler at det blir feil å fortsette reisingen til verdenscuprenn, og han vil ikke ta den risikoen det innebærer.

– Nå kommer jeg først og fremst til å trene hjemme i Trondheim samt noe på Skeikampen. Jeg kommer til å ha kontakt med færrest mulig folk og gjøre mitt for at færrest mulig skal bli smittet. Det er det minste jeg kan gjøre, sier han.

Usikkerhet

Det gjenstår å se om det blir arrangert noe Tour de Ski med planlagt start i Val Müstair i Sveits 1. januar.

– Først må vi se om Tour de Ski blir arrangert. Deretter må jeg vurdere om jeg deltar. Det vil avhenge av smittesituasjonen, sier Klæbo.

Han kommer imidlertid til å satse på VM i Oberstdorf som arrangeres fra 23. februar til 7. mars.

– Jeg satser mot VM i Oberstdorf, hvor jeg har ambisjoner om å prestere på mitt aller beste. Det blir sesongens sportslige store mål. Nå skal jeg trene godt mot nettopp det målet, så får vi se hvordan covid-19-situasjonen er når den tid kommer. Jeg vil gjøre en ny vurdering før den tid, sier han.