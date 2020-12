Cavani i trøbbel etter rasistisk kommentar på Instagram

Ifølge Sky Sports har FA reagert etter at Cavani i en Instagram-historie kommenterte en melding fra en supporter med ordene «Gracias negrito».

Instagraminnlegget er senere blitt slettet.

Cavani kom inn som innbytter i andre omgang da Southampton ledet 2–0 over Manchester United, men sørget for to mål og en målgivende pasning da United snudde kampen og vant.

Det engelske fotballforbundet har ifølge The Telegraph bekreftet at de vil undersøke saken og be om forklaring fra Cavani. Avisen skriver at uruguayaneren brukte det samme språket som Luis Suárez brukte i 2011 og at Cavani risikerer flere kampers utestengelse. Suárez ble utestengt i åtte kamper.

Manchester United har foreløpig ikke kommentert saken.